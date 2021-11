Le vivo V23e est officiel avec MediaTek Helio G96, une batterie de 4 050 mAh et une caméra selfie de 50 MP

Le vivo V23e dispose d’un écran AMOLED de 6,44 pouces et d’un appareil photo principal de 64 MP.

Le fabricant chinois vivo continue d’étoffer son catalogue de terminaux bas-milieu de gamme et comme nous l’anticipions il y a quelques jours, il vient de présenter son nouveau terminal d’entrée de gamme, le vivo V23e, un smartphone qui se distingue par son processeur MediaTek. Helio G96, une batterie de 4 050 mAh et un appareil photo selfie de 50 mégapixels.

vivo V23e : toutes les informations

vivo V23e Caractéristiques et spécifications techniques Dimensions 160,8 x 74,2 x 7,3 mm Poids 172 grammes Filtrer 6,44 pouces AMOLED Résolution et densité FullHD + (2 400 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement de 60 Hz Processeur MediaTek Helio G96 RAM 8 Go Espace de rangement 128 Go extensible avec microSD Système opératif Android 11, avec personnalisation FunTouch OS Caméra arrière Triple avec 64 MP de large, 8 MP, ultra grand angle de 115º et un angle de vision de 2 MP en profondeur Caméra frontale 50 MP (f/2.0) de large Connectivité 5G, double SIM LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, lecteur d’empreintes digitales à l’écran, USB-C Batterie 5 000 mAh (non amovible), charge rapide à 44 W Prix ​​de départ 322 euros pour changer

Le vivo V23e est construit sur un châssis en verre, a des dimensions assez contenues de 160,8 x 74,2 x 7,3 millimètres et ne pèse que 172 grammes.

Concernant ses spécifications techniques, ce nouveau terminal vivo est équipé d’un grand écran AMOLED de 6,44 pouces avec une résolution FullHD+ de 2 400 x 1 080 pixels et un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

Le processeur choisi pour déplacer ce smartphone est le MediaTek Helio G96, un chipset à huit cœurs compatible avec les nouveaux réseaux 5G qui est livré avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, ce dernier étant extensible via des cartes microSD.

Dans la section photographique, le vivo V23e se distingue par une caméra frontale de, ni plus ni moins, 50 mégapixels avec autofocus. De même, il dispose également d’un triple module de caméra arrière où le protagoniste principal est un capteur principal de 64 mégapixels. Cet appareil photo principal est accompagné de deux autres appareils photo secondaires : l’un équipé d’un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels avec un angle de vue de 115 degrés et l’autre équipé d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels pour le mode portrait.

Un autre des points forts du vivo V23e est son autonomie, puisqu’il dispose d’une grosse batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 44 W.

Ce nouveau terminal milieu de gamme Vivo ne manque pas non plus de connectivité, puisqu’il dispose de la 5G, de la double SIM, du double Wifi, du Bluetooth 5.2, du GPS, du lecteur d’empreintes digitales à l’écran et de l’USB-C. Dans cette section, nous manquons qu’il dispose d’une prise casque 3,5 mm, ce que tous les terminaux de ce segment ont généralement.

Au niveau logiciel, le vivo V23e a Android 11 comme système d’exploitation fonctionnant, oui, sous la dernière version de la couche de personnalisation de la marque chinoise, FunTouch OS 12.

vivo V23e : disponibilité et prix

Le vivo V23e a été officiellement présenté au Vietnam et est désormais disponible à l’achat dans le pays asiatique en deux coloris : Moonlight Shadow et Melody Dawn pour un prix de 8 490 000 Dongs vietnamiens, soit environ 322 euros pour changer.

