Le prochain mobile de Motorola sera une bête avec un processeur Snapdragon 898 et une charge de 68 W

Toutes les informations sur le prochain haut de gamme de Motorola ont été divulguées. Ce sera le Motorola Edge 30 Ultra.

Le prochain smartphone phare de Motorola s’appellera Motorola Edge 30 Ultra, et sera le successeur de l’actuel Edge 20 Pro. Avec lui, la marque tentera de revenir sur le segment haut de gamme avec la main d’un téléphone doté des dernières spécifications de pointe, que nous avons pu connaître aujourd’hui grâce à une fuite du portail TechnikActualités.

Selon les informations divulguées, l’appareil est connu sous le numéro de modèle XT-2201 et le nom de code « Rogue ». De lui, il a été possible de connaître des données sur le modèle de processeur, les capacités de son écran ou ses configurations de mémoire, entre autres.

Ce sera le Motorola Edge 30 Ultra

L’Edge 30 Ultra sera l’un des premiers téléphones à disposer de la nouvelle plate-forme Qualcomm, connue sous le nom de Snapdragon 898 ou SM8450. On sait donc que l’appareil sera un appareil haut de gamme visant à concurrencer les mobiles les plus puissants du marché.

De même, il est prévu que le Motorola Edge 30 Ultra dispose d’un écran OLED HDR10 + de 6,67 pouces de diagonale, avec une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement de 144 hertz. On ne sait pas, oui, si le panneau utilisera la technologie LTPO.

Otros detalles filtrados son la inclusión de 8 o 12 GB de memoria RAM LPDDR5 con 128 o 256 GB de almacenamiento UFS 3.1, una batería de 5.000 mAh de capacidad y carga ultrarrápida de 68 W, que permitiría al dispositivo cargarse por completo en menos de 35 minutes. Malheureusement, il n’y aura pas de recharge sans fil incluse.

De son système photographique, on sait qu’il sera dirigé par un appareil photo principal de 50 mégapixels qui utilisera le capteur OV50A, le même que celui inclus dans des modèles tels que le Huawei P50. A côté, on retrouve un capteur Samsung JN1 de 50 mégapixels associé à un objectif ultra grand angle, et un troisième de 2 mégapixels pour les captures en mode portrait.

Ce n’est pas tout : en façade, un appareil photo de 60 mégapixels se chargerait de capturer les selfies et les appels vidéo. Ce capteur sera situé dans un trou dans la partie supérieure du panneau.

À tout ce qui précède, nous devons ajouter d’autres détails tels que la certification IP52 qui garantit une certaine résistance à l’eau et à la poussière, les haut-parleurs stéréo, le bouton dédié pour invoquer l’assistant Google, le Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth 5.2 ou l’absence de casque Port. Ce sera également l’un des premiers modèles à arriver sur le marché avec Android 12 à l’intérieur.

Son lancement est prévu en décembre prochain en Chine, où il sera annoncé sous le nom de Motorola Edge X. Plus tard, tout au long du mois de janvier, la présentation de la version mondiale aurait lieu.

