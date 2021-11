Ce seront les premiers téléphones qui porteront le Qualcomm Snapdragon 898

Ils disent « de sources fiables » que Xiaomi montera à nouveau sur scène avec Qualcomm pour présenter le Snapdragon 898, laissant Motorola en deuxième position et Samsung en troisième avec son Galaxy S22.

La vérité est que nous ne connaissons toujours pas le nouveau Qualcomm Snapdragon 898, du moins pas officiellement, mais le chipset qui régnera dans le haut de gamme des smartphones l’année prochaine 2022 fait déjà parler de lui depuis des semaines, d’autant plus que de nombreux sont les constructeurs qui veulent se vanter d’être les premiers à le monter sur leurs mobiles.

On sait en effet qu’ils sortiront la nouvelle architecture ARMv9 personnalisée sous la marque Kryo du constructeur nord-américain, utilisant selon les groupes un cœur Cortex-X2 très performant ainsi que trois autres cœurs Cortex-A710 et quatre basse consommation. Cœurs Cortex-A510, accompagnés d’un GPU Adreno 730 et d’un modem 5G stand alone.

En tout cas, nous sommes venus ici pour parler des premiers mobiles qui intégreront le nouveau Snapdragon 898, et selon GSMArena, il semble que toutes les routes convergent vers la première du chipset dans la nouvelle famille haut de gamme de Xiaomi, le Xiaomi 12, qui d’étape confirmerait ainsi les rumeurs répétées selon lesquelles ils seront présentés très prochainement, avant même la fin de ce parcours en 2021.

L’iPhone 13 Pro passe par AnTuTu et marque la voie vers le futur Snapdragon 898

je l’ai déjà affirmé à 100% le filtre populaire @UniverseIce, et maintenant c’est Digital Chat Station qui prétend avoir des sources fiables qui parlent d’un Xiaomi 12 pour sortir la nouvelle génération Qualcomm Snapdragon 898, même du stade de Qualcomm lui-même.

Sans surprise, au cours des trois dernières années, Xiaomi a accompagné ceux de San Diego dans leurs événements de présentation, mettant en scène l’engagement entre Xiaomi et Qualcomm.

De plus, ils disent aussi que Motorola s’apprête à nous montrer un smartphone haut de gamme en 2021, donc la firme américaine, qui est désormais sous la protection de Lenovo, serait la deuxième en lice, même devant un Samsung qui aurait retardé l’arrivée du Galaxy S22 dès février.

Snapdragon898 Geekbench5

1200/3900 – Univers de glace (@UniverseIce) 5 novembre 2021

Enfin, il convient de souligner un autre tweeter de @UniverseIce montrant les premiers tests référence d’un Snapdragon 898 sur une plate-forme prototype, augmentant les performances de 15% par rapport au Snapdragon 888 et de 5% par rapport au plus récent Snapdragon 888 + … Ces résultats peuvent sûrement être améliorés dans les versions finales du chipset !

Le Snapdragon 888 a déjà un successeur : ce pourrait être le processeur de Qualcomm pour le haut de gamme de 2022

Thèmes connexes : Motorola, Mobiles, Processeurs mobiles, Xiaomi