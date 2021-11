Les 8 meilleurs sites Web avec des polices : trouvez des polices gratuites

Découvrez les différentes polices sur les pages Web suivantes.

Si vous êtes graphiste, vous saurez que la typographie est l’un des éléments les plus importants de la composition visuelle dans la création de contenu et, par conséquent, vous devez choisir la plus appropriée pour obtenir un bon design.

Heureusement, il existe aujourd’hui des centaines de pages Web où vous pouvez trouver d’innombrables polices et polices à utiliser dans votre contenu, oui, toujours en respectant le droit d’auteur.

Dans tous les cas, nous avons compilé ce que nous considérons comme les 8 meilleures banques de polices de lettres gratuites que vous devriez connaître. Si vous voulez savoir ce qu’ils sont, rejoignez-nous pour apprendre à les connaître.

Dans toutes ces alternatives, vous trouverez différentes catégories, formats et modèles de lettres que vous pouvez télécharger pour les utiliser dans des programmes de conception tels que Photoshop, Illustrator ou tout autre de votre choix, ainsi que dans Word, PowerPoint et plus encore.

Mieux encore, ils sont totalement gratuits, avec des droits d’utilisation personnels et commerciaux, il vous suffit donc de choisir celui que vous aimez le plus et de les appliquer à votre contenu sans problème. Sans plus tarder, apprenons à les connaître en détail.

Polices Google

Google Fonts est l’une des meilleures banques de polices gratuites que vous puissiez trouver, que ce soit pour les utiliser dans vos projets personnels ou commerciaux sans problème. De plus, vous pouvez télécharger les polices dans toutes leurs variantes ou comme elles sont appelées « polices familiales ».

Le catalogue est peut-être un peu plus petit que de nombreuses alternatives sur cette liste, mais tous ont une excellente qualité, variété et surtout, compatible avec tous les caractères, alphabet et symboles, ainsi qu’avec les outils de conception, les blogs, les sites Web et plus encore, ce qui se produit très rarement. dans les caractères.

Dafont

L’une des bibliothèques de polices les plus anciennes et donc les plus populaires est Dafont. Son attribut principal réside dans sa grande variété de polices, divisées en plusieurs catégories allant des plus traditionnelles telles que Serif et Sans Serif, à Gothic, Handwritten, Horror et bien d’autres.

Toutes les polices que vous téléchargez à partir de ce référentiel sont totalement gratuites et libres d’utilisation, à la fois personnelles et commerciales. Il dispose d’un moteur de recherche avancé pour filtrer les résultats et vous pouvez même tester les polices en écrivant un petit texte pour prévisualiser le résultat.

1001 polices gratuites

Avec une esthétique et un fonctionnement similaire à Dafont, nous trouvons 1001 Free Fonts, un site Web qui propose plus de 60 000 polices disponibles au téléchargement, à la fois gratuites et payantes et que vous pouvez utiliser pour des projets personnels, mais s’il s’agit d’un usage commercial, vous doivent payer pour la licence.

Son contenu est divisé en plus de 60 catégories, en plus d’avoir un moteur de recherche intégré assez complet pour mieux filtrer les résultats. La bonne chose est que toutes les polices sont compatibles, à la fois avec les ordinateurs Windows et Mac, vous n’aurez donc aucun problème à les utiliser.

Écureuil de police

Possible est l’une des solutions les plus récentes, bien qu’avec une bonne variété de polices et de qualité dans chacune. Font Squirrel est l’un des meilleurs sites Web avec des polices à télécharger sans problème, car elles sont toutes adaptées à un usage personnel et commercial sans limites.

Vous pouvez être désavantagé par rapport à d’autres alternatives, car certaines polices n’ont pas leur famille complète et sont limitées à un seul style. Malgré cela, ils sont tous très complets, compatibles avec l’alphabet, les symboles et les chiffres sans problème.

Behance

Behance est l’un des sites Web les plus utilisés en raison de son vaste catalogue de polices créées par différents utilisateurs, et surtout, elles sont totalement gratuites, elles ont une grande variété à télécharger sans prix pour un usage commercial ou personnel.

Comme si cela ne suffisait pas, il intègre différents outils qui le rendent très complet et pratique à utiliser, tels que l’aperçu dynamique des polices, permettant de savoir comment la typographie s’adapte à un texte que vous indiquez.

Tissu de police

Font Fabric est peut-être l’une des alternatives les plus populaires ou l’une des plus variées, mais nous vous assurons que cela en vaut la peine. Dans son catalogue gratuit, vous trouverez des polices d’excellente qualité, parfaites pour vos projets graphiques.

Dans la section « gratuite », vous trouverez une excellente variété de polices Serif et Sans Serif de haut niveau, que vous pouvez télécharger à la fois dans des styles uniques et dans leur famille complète, selon le cas.

FontEspace

Une autre excellente option est FontSpace, une bibliothèque de polices très complète et variée, avec une excellente qualité dans les polices. Cependant, tous ne sont pas gratuits, vous devez donc rechercher ceux qui le sont.

Même ainsi, vous pouvez parcourir ses différentes catégories et choisir celle que vous préférez parmi des milliers de sources. La plupart sont parfaits pour un usage personnel et commercial, bien que d’autres soient limités et vous ne pourrez peut-être pas les utiliser pour votre site Web professionnel. Dans tous les cas, vous pouvez jeter un œil et voir si cela vous convainc.

Polices Web Adobe Edge

Enfin, nous trouvons Fontasy, un site Web qui limite son catalogue à 1101 polices totalement gratuites. Mais ne laissez pas le nombre vous décevoir, car ils ont tous été sélectionnés par leurs éditeurs, donc la qualité est plus que garantie.

Ils ont différentes catégories que vous pouvez explorer jusqu’à ce que vous trouviez celle qui vous convient le mieux et que vous la téléchargiez sans problème. Un point à noter est que bien que tout le contenu sur le Web soit gratuit, ils recommandent qu’avant de l’utiliser à des fins commerciales, vous communiquiez avec son créateur pour éviter tout malentendu.

Avec tous ces sites Web aux polices gratuites, vous n’aurez aucun problème à donner à votre contenu le style parfait et à vous démarquer par un design clair, lisible et unique. Dites-nous, lequel préférez-vous ?

