Xiaomi lance la smartwatch définitive pour les enfants, mais oui, ce n’est pas du tout bon marché

La nouvelle Mi Rabbit Children’s Learning Watch 5 Pro est la montre intelligente que tout enfant et ses parents aimeraient avoir : un matériel décent, une caméra intégrée, un accès aux chats et une fonction de positionnement idéale.

Dans sa gamme de produits pour enfants Mon lapin, le géant Xiaomi possède également une montre connectée assez intéressante, cette Mi Rabbit Children’s Learning Watch 5 Pro que nous vous présentons aujourd’hui, et qui malgré son nom pompeux et rien de simple pourrait devenir le meilleur compagnon de voyage pour nos enfants en faveur de la tranquillité et de la sécurité .

En fait, à ce portable que les collègues de GizmoChina nous ont appris il y a quelques jours, il faut reconnaître qu’il couvre efficacement les besoins particuliers des enfants et aussi des parents, bien que ce qui n’accompagne certainement pas trop son prix, quelque chose d’étrange chez Xiaomi, car il monte jusqu’à 1 299 yuans, soit environ 175 euros au taux de change actuel.

La nouvelle Mi Rabbit Children’s Learning Watch 5 Pro est une montre conçue pour les enfants, avec un boîtier en plastique bicolore, rose et bleu, qui laisse toute la place à un écran du type rétine avec 1,78 pouces et une résolution de 448 x 368 pixels, ce qui laisse la densité à 329 pixels par pouce et est protégé grâce à un verre trempé Gorilla Glass de Corning.

Xiaomi présente en Chine une montre intelligente pour enfants au sein de sa famille ‘Mi Rabbit’, qui dispose de deux caméras et d’un positionnement avancé pour que nous ne perdions jamais de vue nos enfants.

Il est curieux de voir le entailler qui cache une caméra frontale de 13 mégapixels pour que nous puissions faire des vidéoconférences avec nos enfants, en plus d’intégrer cette smartwatch une autre caméra de 5 mégapixels dans le cadre supérieur juste au-dessus du crochet de la sangle, parfait pour que nous puissions voir l’environnement dans lequel c’est le les enfants bougent.

De plus, la montre est compatible avec le positionnement NFC et 3D, ajoutant à l’équation 1 Go de RAM, 8 Go de stockage, aGPS et le positionnement à l’intérieur dans les grands centres commerciaux ou autres lieux aménagés, tels que les gares ou les aéroports, de sorte que Jamais jamais perdre la trace de nos enfants, peu importe la taille du magasin de jouets.

Évidemment, cette smartwatch Xiaomi peut également mesurer et surveiller l’activité physique de l’enfant qui la porte, offrant une grande variété de sports quantifiables tels que la corde à sauter, le vélo ou le patinage. Il dispose même d’un moniteur cardiaque PPG capable de vérifier en permanence le pouls et de nous avertir si la fréquence cardiaque est excessivement élevée.

Non seulement ça, et c’est ça Mon lapin a intégré une multitude d’applications d’enseignement et d’apprentissage pour les enfants, ainsi que la prise en charge des outils de chat vocal ou de messagerie dans WeChat ou QQ, qui peuvent être désactivés avec des contrôles parentaux entièrement configurables.

Sans aucun doute, un autre bon outil à ajouter au vaste catalogue de Xiaomi, qui suscitera sûrement la controverse parmi les parents mais qui pourrait devenir un bon allié avec ses capacités de positionnement, de communication et de contrôle pour la tranquillité d’esprit de beaucoup lorsque vous laissez jouer vos enfants dans les villes ou des villes.

Le pire, comme toujours, est qu’il ne sera pas vendu initialement sur nos marchés, mais uniquement en Chine, où, dans une période de prévente limitée, ils auront une offre qui soustraira 100 yuans du prix, laissant le Mi Rabbit Children’s Learning Regardez 5 Pro en quelques 162 euros… Achèteriez-vous quelque chose comme ça pour vos enfants ?

