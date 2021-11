Vous pouvez donc avoir les nouveaux "Super fonds d’écran" MIUI sur n’importe quel mobile

Vous pouvez désormais obtenir les nouveaux fonds d’écran MIUI 12 Super sur n’importe quel mobile, grâce à ces applications.

MIUI 12 « Super Wallpapers » était l’une des meilleures nouvelles fonctionnalités de la dernière version de MIUI. A tel point que depuis la sortie de la version, il n’a fallu que quelques jours pour que l’application soit portée afin que n’importe qui puisse avoir ces fonds d’écran sur son mobile, même s’il ne s’agissait pas d’un Xiaomi.

Maintenant, le même développeur qui a déjà réussi à porter les fonds à son époque, linuxct, a réussi à proposer encore plus de fonds d’écran de cette collection, que tout le monde peut télécharger et installer sur ses mobiles, qu’ils soient ou non de Xiaomi.

MIUI 12 Super Wallpapers reçoit de nouvelles scènes

La collection d’arrière-plans provient de MIUI 12 et contient un plus grand nombre de scènes différentes à visualiser. Parmi eux, il est possible de trouver des lieux tels que la plage de Navagio en Grèce et les Dolomites en Italie, inclus dans la collection Super Earth, et Pahrump Hills et Bahram Vallis dans la collection Super Mars.

Et maintenant, en commençant par la fonctionnalité la plus demandée : les nouvelles scènes pour la Terre et Mars ont été ajoutées ! Cela inclut Navagio Beach, les Dolomites italiennes sur notre planète natale et Pahrump Hills et Bahram Vallis sur notre planète voisine rouge. pic.twitter.com/6CJbTJacYK – linuxct (@linuxct) 8 novembre 2021

En outre, le développeur a ajouté de nouvelles options à l’application compagnon qui vous permet de changer rapidement la scène du fond d’écran. De plus, les arrière-plans modifient désormais le niveau d’éclairage en fonction de l’heure de la journée, de sorte que la scène est plus claire pendant la journée et plus sombre après le coucher du soleil.

Il est possible d’utiliser les nouveaux arrière-plans simplement en téléchargeant et en installant le fichier APK de l’une des deux collections : Terre ou Mars. Les liens de téléchargement sont disponibles ci-dessous.

