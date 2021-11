WhatsApp copiera l’une des meilleures fonctions de Telegram

Les chaînes de télégrammes vont arriver à WhatsApp … plus ou moins. C’est ainsi que fonctionneront les nouvelles « Communautés ».

Il y a quelques semaines, nous parlions déjà de l’arrivée possible des soi-disant « Communautés » sur WhatsApp, une nouvelle fonction de l’application de messagerie instantanée, avec laquelle Meta aurait l’idée de transformer l’application en une plateforme encore plus sociale. , en introduisant une fonction rappelant les groupes Facebook.

Maintenant grâce à WABetaInfo Nous avons encore plus d’informations sur cette nouvelle fonctionnalité WhatsApp à venir très bientôt. Et, d’après ce que nous avons vu jusqu’à présent, il est très probable que ce sera une sorte de clone des chaînes Telegram.

WhatsApp prépare les « Communautés » comme alternative aux chaînes Telegram

Basé sur de nouvelles captures d’écran partagées par WABetaInfo, il a été appris que les communautés WhatsApp seront une nouvelle fonction similaire aux groupes, où les administrateurs pourront créer des discussions communautaires au sein de la même communauté.

Les administrateurs pourront également inviter d’autres utilisateurs via des liens d’invitation, de la même manière que ce que nous pouvons trouver dans Telegram. Le contenu de la communauté restera crypté de bout en bout, et afin de faciliter la distinction entre les groupes et les communautés, les icônes de chaque communauté seront de forme carrée plutôt que circulaire.

De même, il a été précisé que les administrateurs pourront envoyer des messages à leurs chats communautaires, et il y aura de nouveaux outils de gestion qui aideront à organiser chacun des groupes appartenant à la communauté.

Pour l’instant, il n’y a pas de données sur la date d’arrivée de cette nouvelle fonctionnalité dans l’application de messagerie, mais il est probable que nous n’aurons pas à attendre trop longtemps, car son développement semble aujourd’hui assez avancé. Dans tous les cas, il est fort probable que les utilisateurs adhérant au programme bêta de WhatsApp seront parmi les premiers à essayer cette nouveauté.

