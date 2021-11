Samsung Galaxy A53 5G : le renouvellement du best-seller de Samsung pour les fuites 2022

Le nouveau Samsung Galaxy A53 est entièrement filtré en images de haute qualité, ce qui confirme une partie de ses caractéristiques.

Depuis encore un an, le Samsung Galaxy A52 est redevenu l’un des smartphones les plus populaires du segment des téléphones milieu de gamme, enregistrant un bon nombre de ventes à la société sud-coréenne. Par conséquent, l’entreprise a l’intention de donner une continuité à cette famille avec de nouveaux et meilleurs modèles qui combinent des spécifications de pointe avec un prix compétitif.

Aujourd’hui, on sait à quoi va ressembler la grande rénovation du Galaxy A52, probablement appelé Samsung Galaxy A53, qui devrait être présenté au cours du premier semestre 2022.

On sait déjà à quoi ressemblera le Galaxy A53

Grâce aux images, partagées par le média indien chiffre.dans en collaboration avec le populaire fuite Sur les fuitesOn sait que le Galaxy A53 aura une certaine ressemblance avec le modèle actuel. En fait, à première vue, ils semblent être deux terminaux identiques.

Le nouveau modèle comportera un arrière complètement plat, probablement en plastique. Il contient le module de caméra avec un total de quatre capteurs et un flash LED, dépassant légèrement de l’arrière du terminal.

Les bords de l’appareil seront légèrement arrondis, et pour l’instant il n’est pas clair s’ils seront en aluminium ou en plastique – bien que le manque de lignes pour les antennes nous fasse opter pour la deuxième option. De même, tout semble indiquer que Samsung a décidé de supprimer le port casque 3,5 millimètres.

Sa face avant sera à nouveau occupée par un écran plat avec un trou dans la partie centrale supérieure, où se trouve la caméra pour selfies et appels vidéo.

Grâce aux fuites de schémas de conception, le téléphone est connu pour avoir une épaisseur de 8,14 millimètres, ou jusqu’à 9,73 millimètres en comptant le module où se trouvent les caméras.

Quant à ses caractéristiques, on parle d’un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 hertz et d’un appareil photo principal de 64 mégapixels. Par conséquent, en ce sens, il n’y aurait pas trop de changements par rapport à la génération actuelle de la série A50.

Il est également précisé que Samsung n’aurait pas l’intention de lancer une version uniquement avec 4G de cette nouvelle génération, mais qu’il n’y aurait qu’un modèle équipé de la connectivité 5G. Pour l’instant, on ne sait pas quand la présentation de l’appareil aura lieu.

