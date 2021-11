Cette application de personnalisation Google a atteint 500 millions de téléchargements

Malgré une grande variété d’applications qui remplissent cette fonction, l’application Google Wallpapers a déjà été téléchargée plus de 500 millions de fois.

L’une des principales caractéristiques de différenciation d’Android par rapport aux autres systèmes d’exploitation mobiles est sa grande capacité de personnalisation et dans ce domaine, l’un des éléments clés est le fond d’écran.

Dans le Google Play Store, il existe un grand nombre d’applications pour personnaliser notre fond d’écran avec des images originales, mais l’une des plus importantes est l’une des applications Google les plus inconnues, Wallpapers, qui vient d’atteindre 500 millions de téléchargements.

Les fonds d’écran Google dépassent les 500 millions de téléchargements

Comme nous le disent les gars d’Android Police, l’application de fonds d’écran Google, Google Wallpapers, vient de dépasser les 500 millions de téléchargements sur le Play Store.

L’application Google Wallpapers a été lancée en 2016 avec les premiers Google Pixels, étant exclusive à ces terminaux jusqu’à ce qu’elle soit ensuite publiée en tant qu’application indépendante dans la boutique d’applications du géant américain.

Google Wallpapers est une application simple et complète à la fois, puisqu’elle est vraiment facile à utiliser car nous allons trouver tous les fonds d’écran organisés en catégories et elle dispose d’un grand nombre de fonds d’écran de Google Earth et d’autres partenaires de la marque américaine.

En plus de pouvoir utiliser ces fonds d’écran, Google Wallpapers nous permet également de créer nos propres fonds d’écran avec nos photos personnelles.

Comme avec d’autres applications similaires, nous pouvons configurer Google Wallpapers pour nous montrer chaque jour un fond d’écran différent d’une catégorie spécifique.

Ainsi, Google Wallpapers est la dernière des applications Google à rejoindre le club sélect des applications avec plus de 500 millions de téléchargements sur le Play Store, après Google Lens, qui a récemment atteint 1 000 millions de téléchargements.

