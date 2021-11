Le haut de gamme Samsung 2020 passera bientôt à Android 12

Les modèles de la famille Galaxy S20 feront bientôt partie du programme bêta Android 12 avec One UI 4.

Samsung travaille toujours à essayer d’apporter Android 12 à ses mobiles les plus importants avant la fin de l’année, à commencer par les modèles des séries Galaxy S et Galaxy Z.

A ce jour, le programme bêta de One UI 4 avec Android 12 pour les mobiles Samsung couvre déjà les modèles de la famille Galaxy S21, ainsi que le Galaxy Z Flip3 et le Galaxy Z Fold3. Mais très bientôt, encore plus de personnes pourront profiter de la dernière version d’Android sur leurs appareils.

Le Galaxy S20 recevra très prochainement la bêta d’Android 12

C’est l’un des modérateurs du forum officiel de Samsung qui a confirmé que le Galaxy S20 sera le prochain modèle à recevoir Android 12 sous forme bêta.

Il explique que le programme bêta One UI 4 basé sur Android 12 pour les Galaxy S20, Galaxy S20 + et Galaxy S20 Ultra est en préparation, et les détails seront bientôt partagés.

Téléphones Samsung qui passeront à Android 12 : liste complète et mise à jour

Il convient de noter qu’à ce jour, Samsung n’a activé le programme bêta Android 12 que dans plusieurs pays, dont l’Allemagne, la Chine, l’Inde, la Corée du Sud, le Royaume-Uni et les États-Unis. Et il n’est pas clair que l’entreprise ait l’intention d’étendre la disponibilité à d’autres régions.

Le programme bêta Android 12 pour le Galaxy S20 serait prêt avant la fin novembre, et avec lui, de nouvelles fonctionnalités telles que la possibilité de générer des thèmes basés sur le fond d’écran d’une manière similaire au système Material You d’Android atteindront les terminaux. 12.

Sujets associés : Téléphones, Samsung, Samsung Galaxy, Samsung Galaxy S20