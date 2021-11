Le plus recommandé : ce succès de Xiaomi a un minimum historique

Le bracelet intelligent Xiaomi peut être le meilleur compagnon pour votre smartphone.

Samsung, OPPO, realme, Xiaomi, Sony … quelle que soit votre entreprise fanboy, le bracelet intelligent Xiaomi est pour tout le monde. Il a toujours eu un prix très attractif, mais maintenant vous pouvez le prendre pour moins cher que prévu.

Le prix du Xiaomi Mi Band 6 baisse, atteignant l’un des plus bas que nous ayons vus jusqu’à présent. C’est à vous pour seulement 24 euros, avec une livraison rapide et gratuite depuis l’Espagne.

L’un des meilleurs achats Xiaomi

Le bracelet intelligent de Xiaomi arrive avec un écran AMOLED de 1,56 pouces. Il a grandi par rapport à ses prédécesseurs, occupant un plus grand pourcentage de l’avant et donnant lieu à un design beaucoup plus moderne.

Vous pouvez en tirer le meilleur parti en faisant de l’exercice, il propose différents modes sportifs : vélo stationnaire, appareil elliptique, tapis roulant, aviron, yoga, corde, course à pied, cyclisme, natation, marche et entraînement libre. De plus, il intègre un capteur de fréquence cardiaque et un capteur capable de mesurer la concentration d’oxygène dans le sang.

Le dernier bracelet Xiaomi intègre une batterie de 125 mAh, le même nombre que nous avons trouvé dans le Mi Band 5. En l’utilisant sans se couper les cheveux, lui donner la canne, vous atteindrez environ 5 jours d’utilisation. Cela vous permettra de quitter la maison totalement indifférent, en plus, vous pourrez la recharger complètement en 2 heures.

Il n’a pas d’inconvénients, on trouve un appareil simple et pas cher qui va notifier tout ce qui se passe sur votre smartphone, enregistrer votre activité sportive, mesurer certaines de vos constantes, vous réveiller chaque matin avec une vibration… Les possibilités sont nombreuses, et le prix, très bas.

