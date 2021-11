Google explique pourquoi le lecteur d’empreintes digitales du Pixel 6 est plus lent que celui des autres mobiles

Le lecteur d’empreintes digitales du Google Pixel 6 n’est pas aussi rapide que celui des autres mobiles. Mais, selon Google, il a une explication.

Les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro sont les premiers mobiles de la marque à intégrer un lecteur d’empreintes digitales à l’écran. Jusqu’à présent, Google utilisait des capteurs capacitifs situés au dos de ses téléphones, ou des systèmes de reconnaissance faciale comme celui inclus dans le Google Pixel 4.

Mais les capteurs sous l’écran ne sont pas quelque chose de nouveau. Des marques telles que Samsung, OnePlus ou Huawei utilisent cette technologie depuis plusieurs années comme système biométrique dans leurs mobiles, perfectionnant son fonctionnement à chaque nouvelle génération.

Dans le cas du Pixel 6, en revanche, une bonne partie des utilisateurs se plaignent de la lenteur ou du manque de précision du capteur lorsqu’il s’agit d’identifier leurs empreintes digitales, remettant en cause les avantages supposés de ce type de capteurs. par rapport aux conventionnels.

Cependant, que le lecteur d’empreintes digitales du Pixel 6 ne soit pas aussi rapide que celui des autres mobiles a une explication, et selon Google, c’est lié à la sécurité.

Un lecteur d’empreintes digitales plus lent, mais plus sécurisé (selon Google)

Grâce à son profil Twitter, la société répond aux utilisateurs de Pixel 6 qui se plaignent de la lenteur du lecteur d’empreintes digitales avec la même réponse. Ils allèguent que le lecteur d’empreintes digitales du Pixel 6 utilise des algorithmes de sécurité avancés, ce qui fait que, dans certaines circonstances, certains processus d’identification peuvent prendre plus de temps, ou qu’il est nécessaire de maintenir le contact avec la zone du lecteur pendant quelques secondes de plus.

Nous sommes désolés pour les tracas. Le capteur d’empreintes digitales Pixel 6 utilise des algorithmes de sécurité améliorés. Dans certains cas, ces protections supplémentaires peuvent prendre plus de temps à vérifier ou nécessiter un contact plus direct avec le capteur. Essayez les étapes de dépannage : https://t.co/uTbifE5Uyo. Merci. ^ Lévi – Fabriqué par Google (@madebygoogle) 6 novembre 2021

Dans certains cas, les utilisateurs de l’appareil affirment avoir pu résoudre les problèmes liés au lecteur d’empreintes digitales en activant l’option « Augmenter la sensibilité au toucher » située dans les paramètres de l’écran de l’appareil. De plus, gardez à l’esprit que tous les protecteurs d’écran ne fonctionnent pas aussi bien avec ces types de capteurs, et certains pourraient nuire à leur fonctionnement.

Quoi qu’il en soit, il est à prévoir qu’au fil des semaines et de l’arrivée de nouvelles mises à jour le fonctionnement du lecteur d’empreintes digitales s’affinera. Ce peut être une bonne idée d’ajouter une option qui vous permet de déverrouiller le mobile plus rapidement, en évitant les contrôles de sécurité supplémentaires qui nécessitent plus de temps pour identifier l’empreinte digitale.

