La version "prime" Telegram vous permettra de payer pour ne plus voir de publicités

Pavel Durov a annoncé sur sa chaîne Telegram en russe qu’il y aura un plan de paiement pour supprimer les publicités des chaînes publiques.

Telegram est le deuxième client de messagerie instantanée le plus populaire au monde après WhatsApp avec plus de 500 millions d’utilisateurs par mois et dispose d’un grand nombre de fonctions, qui ont récemment été mises à jour avec « hyper vitesse », rejoindre des demandes de groupes et plus de nouvelles qui il nous est plus facile de trouver des fichiers partagés.

Il y a quelques jours nous vous disions que Telegram inclura très prochainement des publicités au sein de sa plateforme et maintenant, nous venons d’apprendre que l’application créée par les frères Durov aura une version « premium » qui vous permettra de payer pour ne plus voir ces publicités. .

Telegram aura une version payante pour éliminer la publicité

Comme nous le disent les gars de MSPoweruser, le PDG de Telegram lui-même, Pavel Durov, a annoncé sur sa chaîne Telegram en russe que sa plate-forme aura un plan de paiement qui nous permettra d’éliminer les publicités qui apparaissent sur les chaînes publiques de plus de 1 000 utilisateurs.

Tout ce que vous devez savoir sur les publicités Telegram (et non, ce n’est pas ce que vous pensez)

Cette annonce du responsable de Telegram répond aux demandes de nombreux utilisateurs qui ont demandé à la plateforme de messagerie d’introduire la possibilité de désactiver les annonces officielles sur les chaînes Telegram.

Dans le message que Pavel Durov a publié sur sa chaîne officielle en russe, il confirme que les utilisateurs pourront désactiver ces publicités ce même mois de novembre après avoir souscrit à un forfait « premium » dont le coût n’a pas encore été dévoilé.

« Nous avons déjà commencé à travailler sur cette nouvelle fonctionnalité et nous espérons la lancer ce mois-ci. Elle sera émise sous la forme d’un abonnement bon marché, qui permettra à tout utilisateur de soutenir directement le développement de Telegram et de ne jamais voir d’annonces officielles sur le chaînes. »

Dans ce même message, il est également confirmé que les créateurs des chaînes eux-mêmes pourront désactiver les publicités qu’elles contiennent en souscrivant à un plan de paiement spécifique pour eux, dont le coût n’a pas été divulgué, et grâce auquel il n’y aura pas de publicités sur leur chaîne.

Les chutes de WhatsApp encouragent Telegram, qui dépasse déjà cet incroyable cap des téléchargements sur Google Play

Bien que les publicités Telegram ne soient pas très intrusives, c’est une bonne nouvelle que la plate-forme de messagerie des frères Durov nous donne la possibilité de les éliminer via un abonnement bon marché et nous espérons juste que leur coût n’est pas trop élevé.

Sujets connexes : Applications, Applications gratuites, Télégramme