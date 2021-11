OnePlus annonce l’édition Nord 2 PAC-MAN, avec un design phosphorescent

L’édition OnePlus Nord 2 PAC-MAN est officielle, avec un design phosphorescent et un logiciel rempli de clins d’œil au mini-jeu classique.

Après quelques jours à essayer de créer battage publicitaire Pour le lancement de son nouveau produit, OnePlus a décidé de mettre fin à l’attente et d’officialiser l’arrivée de la nouvelle édition spéciale du OnePlus Nord 2, cette fois créée par Bandai Namco pour construire le OnePlus Nord 2 PAC-MAN Edition.

Selon la marque, cette collaboration vise à rendre hommage au jeu populaire PAC MAN, avec une version renouvelée du Nord 2 qui conserve les caractéristiques du modèle original, tout en ajoutant de nouveaux détails à son design pour en faire un produit plus amusant.

La version spéciale du OnePlus Nord 2 coûtera 529 euros

Curieusement, la marque a décidé de ne pas montrer encore le design de ce nouveau terminal. D’autre part, il a expliqué que le Nord 2 x PAC-MAN Edition sera un modèle spécial grâce à son design mis à jour, avec une couverture arrière composée d’un design à double couche avec une encre phosphorescente appliquée sur la couche interne. De cette façon, l’appareil peut briller dans le noir en montrant le labyrinthe classique du jeu.

De plus, le logiciel du téléphone a été révisé pour ajouter des clins d’œil à PAC-MAN, tels que des mini-jeux, des défis et d’autres contenus exclusifs qui peuvent être débloqués en complétant des défis.

Sinon, le Nord 2 PAC-MAN Edition possède les mêmes caractéristiques que le modèle d’origine, avec notamment un processeur MediaTek Dimensity 1200 AI, 12 Go de RAM avec 256 Go de stockage ou encore une batterie de 4 500 mAh avec une charge rapide de 65 W.

Le prix de cette version spéciale sera de 529 euros. Cependant, il sera également possible d’obtenir gratuitement un OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition via un concours qui consiste à gagner les différents niveaux du mini-jeu PAC-MAN disponible sur son site internet. Au total, trois appareils seront offerts et des invitations d’achat à l’avance seront distribuées à ceux qui obtiendront les scores les plus élevés.

