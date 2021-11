Les premières vraies photos du Samsung Galaxy S22 Ultra confirment le S-Pen et une grande ressemblance avec le Galaxy Note

Sur ces photos, on peut voir que le Samsung Galaxy S22 aura une partie avant avec des bords incurvés et un trou dans l’écran et une partie arrière avec un module quadruple caméra et le logo de la marque en bas.

A moins de deux mois de la fin de l’année et une fois que Samsung a déjà confirmé que le dernier membre de la série Galaxy S21, le Galaxy S21 FE, sera lancé au CES 2022, les rumeurs de nouveaux fleurons continuent d’affluer. de la marque coréenne, le Samsung Galaxy S22, notamment le modèle le plus avancé, le Samsung Galaxy S22 Ultra.

En ce sens, une nouvelle fuite vient de révéler les premières vraies photos du Samsung Galaxy S22 Ultra, qui confirment qu’il aura un S-Pen et un design très similaire au dernier Galaxy Note.

Voici à quoi ressemble le Samsung Galaxy S22 Ultra dans ses premières vraies images

Le célèbre leaker Jon Prosser a partagé sur son site Front Page Tech, les premières vraies photos du Samsung Galaxy S22 Ultra, qui confirment, comme nous vous le disions récemment, que le nouveau flagship de la firme coréenne aura un design très similaire à celui du Galaxy Note 20 et comme ceux-ci, il sera équipé de son propre stylet, le Samsung S-Pen.

Dans ces images, que nous laissons en dessous de ces lignes, nous pouvons voir que le Samsung Galaxy S22 Ultra aura une partie avant avec des bords incurvés et un trou dans l’écran situé au centre de celui-ci, et non une encoche en forme de goutte comme celle-ci. avait été répandu où sa caméra selfie est logée.

De même, ces photographies nous montrent également l’arrière du Galaxy S22 Ultra, dans lequel nous allons trouver un module quadruple caméra situé verticalement en haut à gauche, qui sera composé d’un capteur principal de 108 mégapixels, d’un ultra capteur de 12 mégapixels de large angle et deux téléobjectifs de 10 mégapixels chacun, le premier avec un zoom optique 3x et le second avec un zoom optique 10x et le logo du fabricant en bas.

Ces images confirment également que le Samsung Galaxy S22 Ultra aura son propre S-Pen, mais contrairement au Galaxy S21 Ultra, il aura son propre emplacement dans le châssis du smartphone, à la manière du Galaxy Note 20.

Alors que Samsung « enquête » sur ma fuite de S22 Ultra… EXCLUSIF

Événement déballé pour S21 FE

4 janvier 2022

Pas de période de précommande

Disponible le 11 janvier 2022 Événement déballé pour la gamme S22

8 février 2022 à 10 h HE

Les précommandes commencent le jour même (2/8)

Disponible le 18 février 2022 ?? pic.twitter.com/S9n9rAf1cs – Jon Prosser (@jon_prosser) 6 novembre 2021

Par ailleurs, Jon Prosser lui-même a partagé un tweet, que nous vous laissons sur ces lignes, dans lequel il révèle que le Samsung Galaxy S22 Ultra sera présenté dans un Galaxy Unpacked qui se tiendra le 8 février 2022 à 16h00. heures, heure espagnole et sera mis en vente le 18 février 2022, quelques semaines avant le MWC 2022 qui aura lieu entre le 28 février et le 3 mars 2022.

Dans ce même tweet, Prosser a également confirmé que le Samsung Galaxy S21 FE sera lancé lors d’un événement précédent qui se tiendra le 4 février 2022 et sera mis en vente le 11 février 2022.

