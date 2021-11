63 combinaisons d’emoji folles que vous pouvez faire sur votre mobile avec le clavier Google

Il existe des centaines de combinaisons que vous pouvez faire avec vos emojis sur le clavier Gboard

Il y a quelques jours, nous vous avons expliqué comment utiliser la fonction appelée Emoji Kitchen de Google Gboard, l’un des claviers les plus populaires sur Android. Fondamentalement, cette fonction vous permet de combiner des centaines d’emojis entre eux, pour obtenir de nouveaux emojis, qui sont vraiment géniaux.

Ces nouveaux emojis résultant de chaque combinaison peuvent être utilisés dans les principales applications, WhatsApp, Telegram, Instagram, Twitter, Google Messages, Facebook Messenger, Signal, TextNow et LinkedIn. Pour cette raison, nous vous montrons ici une liste des meilleures et des plus folles combinaisons d’emojis que vous pouvez faire.

Combinaisons d’emoji hilarantes et farfelues du clavier Google

C’est certainement une excellente idée de Google qui va ajouter de plus en plus de combinaisons pour que nous puissions nous exprimer pendant que nous discutons, donc il y aura sûrement de nouveaux emojis dans un futur proche. Pour l’instant, nous avons ici toutes les émoticônes que nous pouvons combiner, cela vaut la peine de connaître la signification de chacune avant de l’utiliser.

😄 😁 😆 😅 😂 🤣 😭 😗 😙 😚 😘 🥰 😍 🤩

🤗 🙃 🙂 ☺ ️ 😊 😏 😌 😉 🤭 😶 😐 😑 😔 😋

😝 😜 🤪 🤔 🤨 🧐 🙄 😒 😤 😠 😡 🤬 ☹ ☹️ 🙁 😕

😳 😬 🤐 🤫 😰 😨 😧 😦 😮 😯 😲 😱 🤯 😢

😞 😖 😣 😩 😫 🤤 🥱 😴 😪 🌛 🌜 🌞 🤢 🤮

🤒 🤕 🥴 😵 🥵 🥶 😷 😇 🤠 🤑 😎 🤓 🤥 🤡

💩 👽 🤖 🎃 😈 👿 ☠️ 🔥 💫 ⭐ 🌟 💯 💦 💤 🕳️

🎉 🎊 😺 ❤️ 🧡 💛 💚 💙 💜 🤎 🖤 🤍 ♥ ️ 💘 💝 💖

💗 💓 💞 💕 💌 💟 ❣️ 💔 💋 🦠 👁️

💐 🌹 🌷 🌼 🌵 🌲 🌪️ ☃️ ⛄ ❄️ 🔥 ☀️

☁️ 🌈 ⭐ 🌟 💫 🌠 🌍 🌎 🌏 🙈 🙉 🙊

🦁 🐱 🐨 🐼 🐭 🐰 🐷 🐽 🐢 🐁 🐇

🐖 🦌 🦙 🦥 🐒 🦔 🦇 🐙 🕷️ 🐝 🦠

🍍 🌶️ 🥑 🧀 🌭 🎂 🧁 ☕ 🍴 🍽️

🎉 🎊 🎈 🎂 🎄 🎃 🎗️

👑 💎 🕶️ 📰 💌 🔮

Drôle et très étrange

😶 + 😶 = visage vierge

+ 🤔 = hmmmmm mmmmm mmmmmm

☕ + ☕ = un café fort

📰 + 📰 = nouvelle très très très importante

🎂 + 🎂 = beaucoup de bougies

🌭 + 🌭 = un visage très particulier

🙈 + 🙈 = tout en un

☠️ + ☠️ = doublement mort

+ 🤥 = Pinocchio

🤠 + 🤠 = Cowboy de la tête aux pieds

😇 + 😇 = Dr Strange

😷 + 😷 = Très prudent

🥶 + 🥶 = congélation des flocons de neige

🤕 + 🤕 = un peu blessé

🤒 + 🤒 = un thermomètre avec de la fièvre

😣 + 😣 = thème sombre

😞 + 😞 = un penseur triste

+ 😧 = Picasso

🤫 + 🤫 = mon silence te dit aussi de te taire

🤐 + 🤐 = mieux je ne dis ni ne vois rien

+ = je suis vraiment énervé

+ = fumant

+ = indifférent

+ = enquête plus approfondie

+ = paix et amour heureux

️ + ️ + ️ = bon dîner

+ = bol de fruits

️ + ️ = yeux sexy

+ = étourdi

+ = très chaud

+ = extraterrestre pacifique

+ = si c’était une glace au chocolat et pas autre chose

+ = fonctionne

+ = Venom étourdi

+ = le meilleur emoji pour la dépression

+ = bien sûr

+ = Ah ouais !

+ = délice du chef

+ = sifflement

️ + ️ = tornade

+ = toast

+ = à plein volume

+ = dans le désert

+ = pichet de jus rafraîchissant

Très tendre

☺️ + ☺️ = une montagne de timidité

+ = désolé

+ = double arc-en-ciel

+ = amour entre le soleil et la lune

+ = dormir dans les nuages

+ = sur le point d’exploser

+ = robot amélioré

⛄ + ⛄ = deux bonhommes de neige

+ = licorne au fromage

+ = deux fraises ensemble

+ = quelques verres de trop

Un peu bizarre

+ = un peu de traque

+ = un visage fleuri

️ + ️ = tomber au fond

+ = je vois le futur dans le futur

Animaux drôles

+ = les singes plaisantent

️ + ️ = araignée et ses enfants

+ = hérisson extra pointu

+ = flamme à deux têtes / li>

+ = un voyage très lent

+ = la plus grande famille de lapins

+ = le parent koala

+ = déguisement de chat

Et penser que ce n’est que le début de toutes les combinaisons de mojis qui continueront sûrement à apparaître et ajoutées aux nouvelles émoticônes qui continuent également d’arriver, nous aurons une galerie assez vaste à choisir.

