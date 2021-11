4 mobiles qui seront présentés en novembre

Ce sont les nouveaux smartphones qui arriveront en novembre.

Une fois que les fleurons des grands fabricants mondiaux de smartphones tels que Google, Samsung ou Xiaomi ont vu le jour, les différentes marques continuent de travailler pour présenter leurs paris dans le milieu de gamme de plus en plus compétitif.

Ainsi, à moins de deux mois de la fin de l’année, le rythme des présentations de nouveaux terminaux ne s’arrête pas et ce mois de novembre s’annonce vraiment divertissant avec l’arrivée de plusieurs appareils milieu de gamme vraiment intéressants.

Ensuite, nous vous dévoilons les 5 mobiles qui seront présentés en novembre, parmi lesquels les derniers smartphones de POCO, OPPO ou vivo.

PETIT M4 Pro

La version la plus puissante du nouveau terminal abordable de la firme POCO, le POCO M4 Pro, sera présentée dans quelques jours, le 9 novembre, et disposera de nombreuses fonctionnalités du Xiaomi Redmi Note 11 5G récemment lancé.

Ainsi, le POCO M4 Pro sera équipé d’un écran IPS de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, d’un processeur MediaTek Dimensity 810 qui sera accompagné de trois versions de 4, 6 et 8 Go de RAM et bien d’autres. et 256 Go d’options de stockage interne et Android 12 comme système d’exploitation, fonctionnant sous la dernière version de sa couche de personnalisation, MIUI 12.5.

Dans la section photographique, ce terminal disposera d’un module double caméra arrière composé d’un capteur principal de 50 mégapixels et d’un capteur secondaire de 8 mégapixels et d’une caméra frontale de 16 mégapixels.

Oppo A95 4G

Après avoir récemment lancé la version avec 5G, le fabricant chinois OPPO finalise le lancement de l’OPPO A95 4G, un terminal qui sera présenté tout au long de la première quinzaine de novembre.

D’après ce que nous savons jusqu’à présent, l’OPPO A95 4G ​​aura un écran AMOLED de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, un processeur Qualcomm Snapdragon 662 qui sera accompagné de 8 Go de RAM (+ 5 Go de RAM virtuelle) et 128 Go de mémoire interne et une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 33 W.

Au niveau photographique, l’OPPO A95 4G ​​​​sera équipé d’un triple module de caméra arrière où le protagoniste sera un capteur principal de 48 mégapixels.

En tant que système d’exploitation, il aura Android 11, fonctionnant sous sa couche de personnalisation ColorOS 11.1.

vivo V23e

Un autre des fabricants qui lancera un nouveau smartphone en novembre est vivo, qui présentera son nouveau terminal bas de gamme, le vivo V23e, dans la société tout au long du mois en cours.

Selon les dernières fuites, le vivo V23e aura un écran avec une encoche de type goutte où sera logé sa caméra selfie de 50 mégapixels, un processeur MediaTek Helio A22 qui arrivera accompagné de 8 Go de RAM, un appareil photo principal de 64 mégapixels, une batterie de 4 030 mAh avec une charge rapide de 44 W et Android 11 comme système d’exploitation fonctionnant sous la dernière version de sa couche de personnalisation, FunTouch OS 12.

Google Pixel 5a

Le dernier terminal de cette liste a en fait déjà été présenté, mais il ne l’a fait que dans deux pays : les États-Unis et le Japon. Comme vous l’avez peut-être déjà deviné, nous parlons du Google Pixel 5a, un smartphone qui, après la mise sur le marché du Pixel 6, sera lancé en dehors du marché américain, plus précisément en Inde, tout au long de ce mois de novembre.

Le Google Pixel 5a est un appareil doté d’un écran OLED de 6,34 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, d’un processeur Qualcomm Snapdragon 765 * doté de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne et d’une batterie de 4 680 mAh avec une charge rapide de 18 W. .

Dans la partie photographique, ce smartphone est équipé d’un double module caméra arrière composé respectivement de deux capteurs de 12,2 et 16 mégapixels et d’une caméra frontale de 8 mégapixels.

Au niveau logiciel, le Google Pixel 5a dispose déjà d’Android 12 et s’est assuré trois ans de mises à jour du système d’exploitation et de correctifs de sécurité.

