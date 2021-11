La croissance stratosphérique de Realme n’est éclipsée que par Apple (et de loin)

realme maintient le pouls de sa croissance record et Apple ne comprend pas les crises mondiales. Les deux sont en forte croissance dans ce parcours 2021.

Face à l’importante campagne de fin d’année, avec les périodes de remises les plus importantes en préparation et aussi Noël qui approche à grands pas, il est intéressant de voir comment le marché a évolué maintenant que le troisième trimestre est terminé et que les experts du secteur publient leurs analyses.

C’est le cas de Counterpoint Research, qui ces derniers jours nous a laissé entrevoir que j’étais vraiment sérieux au sujet de devenir le nouveau Xiaomi, élargissant ses jalons après avoir signé la croissance la plus rapide de l’histoire de l’industrie, présentant maintenant un 682% année après -année d’augmentation de la part de marché en Chine.

La vérité est que seul Apple suit le rythme de ceux de Shenzhen, avec une croissance de 48% d’une année sur l’autre, bien que si nous regardons les données trimestrielles, à Cupertino, elles ne sont pas non plus pour les fêtes car elles perdent 9%.

En tout cas, il est curieux de voir comment en Chine le marché est tyrannisé par les entreprises locales, seulement avec la société Apple qui se faufile avec une cinquième place méritoire après vivo, OPPO, Honor et Xiaomi. Les parts de marché sont en effet très réparties et vivo est en tête avec 23% des Comparer en croissance de 21 % en un an.

Un détail important est de voir comment la majorité des constructeurs se développent malgré le contexte de pénurie de puces et de composants, à l’exception évidente d’un Huawei tombé en disgrâce depuis le veto des Etats-Unis et de ses anciens. retombées Honor, qui enregistre toujours des pertes de 7% de part de marché en glissement annuel, bien qu’à court terme, il soit déjà en croissance de 96% en glissement trimestriel après avoir commencé sa nouvelle carrière de manière indépendante.

De son côté, Huawei chute à la sixième place incapable de maintenir sa chaîne de production sans la possibilité d’acheter la technologie nord-américaine, gardant désormais 8 % du marché et en baisse de pas moins de 77 % par rapport à 2020.

Le marché chinois est probablement le plus étrange et le plus compétitif au monde, bien qu’il nous permette de tirer des conclusions telles qu’il est vraiment très sérieux sur le marché, son engagement envers le haut de gamme est déjà vivant et l’accord avec ZEISS a été plus que bien pour eux.

En tirant des idées de ces données, cela semble confirmer que l’engagement de vivo envers la gamme la plus noble du marché porte ses fruits, avec des accords avec ZEISS qui les ont conduits à la pointe de la photographie mobile et un vivo X70 Pro + qui ne peut pas être acheté en Espagne officiellement, mais il fait sans aucun doute partie des meilleurs smartphones de 2021.

L’autre idée la plus importante est que realme continue de faire son travail, signant une croissance stratosphérique tout en élargissant son catalogue avec de nouvelles options à des prix abordables, en démocratisant la connectivité de nouvelle génération et en se faisant un nom à une vitesse vertigineuse parmi les géants du secteur.

Pour clore l’analyse, il faut noter que les ventes de smartphones repartent déjà à la hausse à court terme, même si en Chine le marché a baissé de 9% sur un an si l’on regarde les chiffres mondiaux. De plus, les mobiles 5G constituent déjà l’offre et la demande majoritaires des consommateurs, et Apple continue d’être le constructeur qui vend le plus de mobiles 5G même s’il est entré dans la nouvelle génération avec un an de retard.

