3 mobiles sur 4 vendus par Xiaomi ne sont pas Xiaomi

Au cas où vous ne vous en souvenez pas, POCO, Redmi et Black Shark fonctionnent comme des marques indépendantes.

Que les mobiles Xiaomi soient vendus comme des petits pains n’est un secret pour personne. En ce 2021, la firme chinoise vend déjà deux fois plus de mobiles qu’il y a un an, étant également la deuxième marque au monde qui parvient à placer le plus d’unités, cependant, tous les mobiles que Xiaomi vend sont-ils Xiaomi ?

Avant de répondre, soyez prudent avec la question, car rappelons-nous qu’il y a deux ans Xiaomi a transformé Redmi en une marque indépendante, un mouvement qu’elle a répliqué avec POCO un an plus tard et auquel Black Shark participe également, qui fonctionne comme une sous-marque Xiaomi de manière identique. C’est-à-dire que bien que Redmi, POCO et Black Shark continuent d’être sous l’aile de Xiaomi et développent leurs comptes année après année, au niveau de la marque et de la stratégie, ils fonctionnent de manière totalement indépendante.

Cela dit, si nous revenons à la question que nous avons posée précédemment, non, tous les mobiles que vend Xiaomi ne sont pas des Xiaomi. En fait, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, les téléphones Xiaomi en tant que tels ne se vendent pas autant qu’il y paraît.

Près des trois quarts des mobiles que Xiaomi a vendus en 2021 sont Redmi

Selon Counterpoint Research dans l’une de ses études de marché, on estime que 73% des mobiles que Xiaomi a vendus entre janvier et août de cette année appartenaient à Redmi, tandis que Xiaomi est resté « seulement » dans 17%. Et on dit « seulement » car, si l’on tient compte du fait que d’autres cabinets de conseil évaluent les ventes totales de Xiaomi à environ 50 millions de mobiles par trimestre, 17% du total en 8 mois représenteraient au moins 20 millions de mobiles.

En tout cas, nous voyons comment la grande majorité des mobiles avec lesquels Xiaomi établit son expansion internationale proviennent de Redmi, ce qui est compréhensible compte tenu de son rapport qualité-prix compétitif.

Il est également frappant de voir comment POCO a fait son entrée dans le portefeuille mobile de Xiaomi, passant de 4 à 10 % en un an. Pour le reste, la présence de Black Shark est résiduelle, gardant toujours moins de 1% des ventes totales.

D’une manière générale, nous constatons une augmentation de toutes les sous-marques du groupe, en particulier dans POCO et Xiaomi lui-même, un phénomène tout à fait conforme à ce que Xiaomi avait prévu il y a quelques années : utiliser le succès de Redmi comme cheval de Troie pour étendre la marque. , une stratégie qui, sans aucun doute, fonctionne parfaitement.

