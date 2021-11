Si vous ne savez toujours pas s’il faut acheter un mobile pliable, cette vidéo de Samsung et Google saura vous convaincre

Cette vidéo nous montre la grande intégration des applications Google dans les téléphones pliants Samsung.

Samsung mise beaucoup sur sa troisième génération de terminaux pliables, les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3, au point de « sacrifier » son emblématique série Galaxy Note. en faveur de ceux-ci.

Le géant coréen utilise toutes les ressources disponibles pour convaincre les utilisateurs que ses terminaux pliables sont résistants et durables, comme nous vous le disions récemment, et qu’ils constituent une véritable alternative aux smartphones haut de gamme plus traditionnels.

Dans le cadre de cette stratégie, Samsung vient de lancer une nouvelle vidéo publicitaire pour ses téléphones portables pliables en collaboration avec Google qui vous convaincra d’en acheter un si vous n’étiez toujours pas sûr.

Après avoir regardé cette vidéo, vous voudrez acheter un terminal pliable Samsung

Cette vidéo promotionnelle créée par Samsung et Google nous montre, principalement, comment le matériel de la marque coréenne interagit avec les applications Google sur les mobiles pliables pour atteindre un meilleur multitâche et une plus grande productivité.

Cette vidéo publicitaire, que nous vous laissons sous ces lignes, commence par nous montrer comment le Galaxy Z Fold 3 peut être placé à moitié plié sur une surface plane pour visionner une vidéo, de manière à ce que nous n’ayons plus besoin d’aucun type de support. Ensuite, cette vidéo nous montre comment utiliser jusqu’à trois applications en même temps sur le Galaxy Z Fold 3 et comment passer de l’une à l’autre facilement grâce à une barre des tâches qui s’ouvre d’un simple geste de balayage sur le côté. droite de l’écran.

La vidéo continue de nous montrer comment le Galaxy Z Flip 3 peut être placé sur une surface plane tout en utilisant ses caméras, nous permettant de faire des vidéos pour des plateformes telles que TikTok ou YouTube Shorts sans avoir besoin d’un trépied, ou tout en passant un appel vidéo avec Google. Duo, une application parfaitement optimisée pour le mode Flex du Galaxy Z Flip 3.

Cette nouvelle vidéo publicitaire fait partie d’une collaboration entre Samsung et Google qui vise à accroître la popularité des terminaux pliables de la firme coréenne en démontrant la symbiose entre un matériel puissant et un logiciel innovant.

En ce sens, Google a présenté il y a quelques jours une nouvelle version d’Android, appelée Android 12L, qui est spécifiquement conçue pour les appareils avec un grand écran comme le Galaxy Z Fold 3 ou les tablettes de la marque coréenne, comme la Galaxy Tab. S6 et la Galaxy Tab S7.

