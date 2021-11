L’appli Google qui vous rémunère pour effectuer des tâches (et non, ce n’est pas Google Opinion Rewards)

Task Mate est une application qui est encore en développement et n’est actuellement disponible qu’en Inde.

Ces derniers temps, le smartphone est devenu l’appareil technologique que nous utilisons le plus au quotidien, car il nous permet d’effectuer toutes sortes de tâches telles que l’envoi d’e-mails, l’utilisation de nos comptes bancaires, la vérification de la météo, la recherche de taper des informations sur Internet ou communiquer avec nos amis, notre famille et nos collègues.

Compte tenu du temps que nous passons avec le smartphone, il serait intéressant de pouvoir en profiter pour notre propre bénéfice, alors récemment, nous avons parlé des meilleures applications pour gagner de l’argent avec notre mobile, et l’une des plus importantes est Google Rewards, une application qui nous rémunère pour répondre à certaines questions, mais cet argent ne peut être utilisé que dans la boutique d’applications du géant américain, le Google Play Store.

Maintenant, Google vient de lancer une nouvelle application qui nous rémunère pour effectuer certaines tâches, mais elle le fait en argent réel, pouvant transférer nos gains vers des applications de portefeuille virtuel telles que PayPal.

Voici comment fonctionne la nouvelle application de Google pour gagner de l’argent : Task Mate

Task Mate est une application avec laquelle nous pourrons gagner de l’argent en effectuant une grande variété de tâches simples telles que réaliser des sondages, prendre une photo d’une vitrine de magasin, transcrire un texte ou faire un enregistrement vocal de phrases spécifiques.

Une fois effectuées, ces tâches passent dans un mode de révision dans lequel il sera vérifié si nous les avons effectuées correctement. Si tel est le cas, nous serons payés le montant précédemment marqué pour chaque tâche et cet argent sera ajouté à notre compte dans l’application.

La principale différence de cette application avec Google Rewards, en plus de nous payer avec de l’argent réel, est que les tâches peuvent être créées par des sociétés tierces, ce qui nous donnera une récompense une fois que nous aurons terminé la tâche qui nous a été confiée.

Grâce à notre profil d’utilisateur dans Task Mate, nous pouvons suivre toutes les tâches effectuées, celles en attente de révision et celles que nous n’avons pas encore terminées.

Task Mate est l’une des applications encore en développement et qui, pour le moment, n’est disponible qu’en Inde. Bien que Google n’ait pas encore confirmé quand il sortira de la phase bêta et s’il atteindra plus de régions du monde, il est fort probable que, très bientôt, nous pourrons profiter de cette magnifique application pour gagner de l’argent dans notre pays.

