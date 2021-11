5 avantages d’utiliser une machine à laver intelligente à la maison

Avoir une machine à laver intelligente à la maison peut complètement changer la façon dont vous faites votre lessive. Autant d’avantages que cela comporte.

L’intelligence artificielle a atteint des aspects de notre vie que nous ne pouvions pas imaginer, comme les tâches ménagères. Balayer, récurer ou laver les vêtements est désormais beaucoup plus facile grâce aux appareils intelligents. Dans ce guide, nous voulons nous concentrer sur la dernière activité mentionnée, la lessive, pour vous dire quels sont les avantages dont vous pouvez profiter si vous avez une machine à laver intelligente à la maison.

Ces bénéfices ont été extraits de notre expérience avec le lave-linge Samsung WW90T684DLE / S3, comme nous avons eu l’occasion de le tester pendant quelques semaines. Cependant, ils sont applicables aux modèles d’autres marques, car la plupart des machines à laver intelligentes offrent ces avantages à leurs utilisateurs. Voici pourquoi une machine à laver intelligente en vaut la peine.

Début, fin et programmation depuis le mobile

Les machines à laver intelligentes peuvent être connectées au smartphone via des applications telles que SmartThings. De cette façon, on accède à de multiples fonctions qui peuvent grandement faciliter la tâche. Par exemple, vous pouvez contrôler le démarrage de la machine à laver, en choisissant depuis votre mobile le programme spécifique que vous souhaitez utiliser, ainsi que la température, les cycles de lavage et la puissance d’essorage.

Lorsque le processus est terminé, c’est le téléphone lui-même qui vous avertit que les vêtements sont prêts à être ramassés. Cela semble être une fonction sans grande utilité, mais la vérité est qu’elle est utile, car le mobile est l’appareil avec lequel nous passons le plus de temps tout au long de la journée. Ainsi, vous pouvez facilement voir la notification que la machine à laver est terminée et vous n’oublierez pas d’accrocher les vêtements, un oubli qui arrive plus qu’on ne l’imagine.

De plus, certains fabricants proposent également la possibilité de programmer le lavage, un outil très utile, surtout à une époque où la lumière est si chère. De cette façon, vous pouvez configurer le lavage pour qu’il ait lieu à l’aube, lorsque le prix de l’électricité est plus bas. À votre réveil, les vêtements seront prêts à être suspendus.

Accès à plus de programmes de lavage

En connectant le mobile au lave-linge, il est également possible que via l’application, vous puissiez accéder à plus de programmes que ceux disponibles dans le lave-linge lui-même. Ainsi, les fabricants élargissent la disponibilité des programmes et vous permettent de choisir plus précisément le type de lavage que vous souhaitez donner à vos vêtements. Sans aucun doute, pouvoir accéder au téléchargement de plus de programmes est une grande incitation à avoir une machine à laver intelligente.

Lavage personnalisé selon vos habitudes

Un autre avantage d’avoir une machine à laver intelligente est qu’elle apprend vos habitudes d’utilisation au fur et à mesure que vous l’utilisez. Par exemple, dans le cas de SmartThings, il vous suffit d’activer la fonction Intelligence Artificielle pour que le lave-linge apprenne à vous connaître et utilise ces données pour mieux s’adapter à vos préférences. Comment il fait? Vous recommander les programmes qui correspondent le mieux à vos habitudes de lavage, entre autres.

Diagnostic automatique

Une autre fonction que vous pouvez trouver dans de nombreuses machines à laver intelligentes s’appelle « Auto-diagnostic », son nom même indique assez bien son utilité. C’est vrai, les laveuses intelligentes avec cet outil peuvent vous informer de leur statut. Dans le cas où un composant ne fonctionne pas correctement et empêche de bonnes performances, il vous le fera savoir.

Comment fonctionne généralement cet « autodiagnostic » ? Eh bien, dans l’application, il est courant de trouver cet outil. Il suffit d’entrer dans la section pour connaître l’état de la machine à laver. Il vous informera également si vous avez besoin d’un nettoyage de tambour ou d’un journal d’utilisation de l’appareil.

Prise en charge de l’assistant vocal

Enfin, votre lave-linge intelligent peut également être compatible avec des assistants vocaux comme Alexa ou Google Assistant. De cette façon, si vous avez des appareils comme un Amazon Echo, vous pouvez contrôler leur fonctionnement en utilisant uniquement votre voix. C’est sans aucun doute l’un des avantages les plus importants du passage à l’intelligence artificielle également lors du lavage des vêtements.

Sujets connexes : Technologie

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission.