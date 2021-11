Ces 3 marques chinoises se développent jusqu’à quatre fois plus vite que Xiaomi en Europe

Xiaomi n’est plus la marque à la croissance la plus rapide en Europe : ces trois firmes ont réussi à multiplier leurs ventes au cours des trois derniers mois.

Le dernier rapport sur le marché mobile préparé par Recherche de contrepoint indique que Xiaomi n’a pas été la marque qui s’est le plus développée ces derniers mois sur le territoire européen. Trois autres entreprises d’origine chinoise ont réussi à dépasser la société pékinoise au cours du troisième trimestre 2021.

Malgré cela, Xiaomi continue d’être en deuxième position en termes de part de marché, au-dessus d’Apple et seulement dépassé par Samsung, qui reste ferme dans le Haut pour le énième trimestre consécutif.

Vivo est la marque à la croissance la plus rapide en Europe au cours du troisième trimestre 2021

Bien que le marché de la téléphonie mobile semble s’être largement remis du revers causé par la pandémie, la pénurie de puces est devenue un nouveau défi à relever pour les fabricants. Par rapport à la même période l’an dernier, les ventes de mobiles ont baissé de 1%.

Malgré cette légère baisse, la plupart des entreprises du top 10 des entreprises ayant vendu le plus de mobiles en Europe ont réussi à se développer par rapport à la même période l’an dernier. Tous, sauf Samsung –avec -16% de croissance–, HONOR –avec -900%- et Huawei –avec -94%-.

Xiaomi, avec une croissance annuelle de 51%, consolide la deuxième position sur le marché européen, atteignant une part de 23,6%. De son côté, Apple maintient la troisième position avec une part de 22,1% et une croissance de 24%.

Mais les entreprises qui ont le plus progressé sont les trois qui font partie du conglomérat chinois BBK Electronics : OPPO, realme et vivo, avec respectivement 112%, 160% et 238%.

Gardez à l’esprit que le pourcentage correspondant à OPPO comprend également les ventes de OnePlus, sa société sœur avec laquelle elle partage les ressources de développement et de production matérielles et logicielles. Ensemble, les entreprises détiennent déjà une part de marché de 10,1 %.

Les smartphones les plus vendus au monde en 2021 : Apple, Xiaomi et Samsung dominent le marché

D’autres entreprises, telles que Motorola et Nokia, ont également réussi à croître par rapport à l’année précédente, respectivement de 47% et 24%, réussissant à vendre plus de téléphones mobiles que Honor et Huawei, tous deux avec une part de 0,5% au troisième trimestre. . de 2021.

