Ni Google Keep ni Evernote : c’est la meilleure application de notes que j’ai essayée sur Android

Avec cette application, vous pouvez organiser toutes vos notes et tâches de manière simple et très productive.

Dans le Google Play Store, nous pouvons trouver un grand nombre d’applications de prise de notes qui ont plus de fonctions que la simple prise de notes, mais la grande majorité d’entre nous utilise généralement les deux plus connues, principalement parce que ce sont celles qui ont été activées. Android depuis le plus longtemps. : Google Keep et Evernote.

Aujourd’hui, nous allons vous parler d’une alternative à ces deux applications appelée Joplin, une application logicielle gratuite qui, pour nous, est la meilleure application de notes que nous ayons testée sur Android.

Qu’est-ce que Joplin

Joplin est une application de prise de notes open source qui nous permettra d’organiser parfaitement nos notes à l’aide de cahiers et d’étiquettes, d’une manière très similaire à Evernote.

7 applications alternatives à Google Keep : organisez vos notes avec ces applications

L’une des grandes vertus de Joplin réside dans le fait qu’il s’agit d’une application multi-appareils, puisqu’elle est disponible à la fois dans les deux systèmes d’exploitation mobiles les plus populaires aujourd’hui, iOS et Android, ainsi que dans les trois systèmes d’exploitation de bureau, Windows. , MacOS et Linux.

Que pouvons-nous faire avec Joplin

Joplin nous permet de créer toutes sortes de notes, car elles peuvent être du texte uniquement, des images uniquement, des fichiers uniquement ou combiner les trois pour créer une note avec du texte, des images et des fichiers.

Joplin prend également en charge le langage de balisage Markdown, ce qui nous permettra de créer des notes en utilisant ce langage et d’importer d’autres notes que nous avons déjà écrites dans Markdown.

Pour créer une note, il suffit d’appuyer sur le bouton avec le signe + situé dans le coin inférieur droit et un menu apparaîtra immédiatement nous demandant si nous voulons créer une note ou une tâche, car Joplin nous permet également de créer des tâches et des listes de tâches à partir de une façon vraiment simple.

L’interface dont dispose Joplin pour créer une note est incroyablement simple et fonctionnelle, puisque seules les deux sections principales d’une note apparaîtront : le titre et le contenu de la note. On peut accéder au reste des options de configuration d’une note en cliquant sur les trois points verticaux à droite. Ces options de configuration sont les suivantes :

Joindre : permet d’ajouter une photo ou un fichier à la note.

Partager : créez un lien pour partager une de nos notes avec d’autres personnes.

Tags : nous montre tous les tags disponibles, nous permet d’en créer un nouveau et nous indique lesquels sont affectés à cette note.

Convertir en tâche : permet de convertir une note en tâche et d’en définir un rappel sous forme de notification.

Copier le lien Markdown : il génère un lien avec la note au format Markdown pour l’exporter vers un éditeur de texte compatible avec ce langage de balisage.

Propriétés : nous indique la date de création et la date de la dernière modification.

Supprimer : permet de supprimer une note.

L’un des grands avantages de Joplin est qu’il nous permet d’organiser nos notes dans des « carnets » afin de pouvoir les trier selon leur thème. De plus, dans ces « carnets », nous pouvons enregistrer toutes les notes que nous voulons.

Mais, en plus de pouvoir organiser nos notes dans des cahiers, nous pouvons également leur attribuer une étiquette pour pouvoir les localiser plus facilement à l’aide de la section Étiquettes qui se trouve sur le panneau latéral de cette application, à laquelle on accède en cliquant sur l’icône des trois bandes horizontales situées dans le coin supérieur gauche.

À partir de ce panneau latéral, nous pouvons également créer de nouveaux blocs-notes et accéder à tous les paramètres de configuration de Joplin.

Une autre des caractéristiques les plus remarquables de Joplin est qu’il dispose d’une fonction de recherche intégrée qui nous permettra de rechercher une note par le nom du carnet dont elle fait partie, par le nom de la note elle-même et même par une partie de le texte d’une note.

Un autre des points forts de Joplin est qu’il nous permet de synchroniser toutes nos notes via différentes plateformes de stockage cloud telles que OneDrive, Dropbox ou Nextcloud et ainsi, d’y accéder depuis n’importe quel appareil.

L’une des principales prémisses de Joplin est la confidentialité et, pour cette raison, elle nous donne la possibilité de protéger nos notes, à l’aide d’un mot de passe, avec un cryptage de bout en bout afin que personne ne puisse y accéder.

7 alternatives à Evernote que vous devez essayer sur Android

Joplin est une application totalement gratuite que vous pouvez télécharger via le lien direct vers le Play Store que nous vous laissons ci-dessous. Une fois installé, lorsque vous l’ouvrez pour la première fois, vous verrez quelques notes en anglais comme un tutoriel qui explique tout ce que vous pouvez faire avec cette magnifique application de notes.

Rubriques connexes : Applications, Applications gratuites