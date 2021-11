Après les iPhones, ce sont les marques Android avec le moins de dévaluation

Les smartphones Samsung et OnePlus sont les terminaux Android qui perdent le moins de valeur après un an d’utilisation.

Nous sommes nombreux à être fidèles à une marque de terminaux mobiles car notre expérience avec celle-ci a été satisfaisante et lorsque nous souhaitons renouveler notre smartphone nous optons pour un modèle de ce constructeur, mais comme les prix des mobiles haut de gamme ne cessent d’augmenter, c’est très Il est courant pour nous d’envisager de vendre notre appareil actuel pour financer l’achat du nouveau.

En ce sens, nous savons déjà que les terminaux avec lesquels nous allons perdre moins d’argent par rapport au montant que nous payons pour eux sont des iPhones d’Apple, mais si nous sommes des utilisateurs d’Android, les choses changent.

Pour cette raison, nous allons vous dire aujourd’hui quelles sont les marques de terminaux Android les moins dévalorisées.

Ce sont les téléphones Android avec lesquels nous perdrons moins d’argent si nous les vendons au bout d’un ou deux ans

Un rapport préparé par musicMagpie, une entreprise britannique qui vend des appareils reconditionnés en ligne, révèle quelles sont les marques de smartphones qui perdent le moins de valeur après 12 et 24 mois, et, bien sûr, les terminaux qui occupent la première place de ce classement sont l’iPhone. .

Ainsi, les appareils Apple ne perdent que 41 % de leur valeur la première année et ce pourcentage monte à 60 % au bout de deux ans. Juste en dessous de l’iPhone, comme vous pouvez le voir sur l’image que nous laissons sous ces lignes, se trouvent les terminaux du fabricant coréen Samsung, qui perdent 64% de leur valeur la première année et 77% après 24 mois.

La troisième place de ce classement est occupée par le constructeur chinois OnePlus, avec des chiffres très proches de ceux du géant coréen, puisque les smartphones de cette marque perdent 69 % de leur valeur la première année et 78 % autant au bout de deux ans. utile.

Les dernières positions de cette liste sont occupées par Google et Huawei, dont les terminaux perdent respectivement 65% et 75% de leur valeur la première année, et 83% et 87% de leur valeur, respectivement, après 24 mois.

Ce rapport révèle également quels modèles ont le plus perdu de la valeur après leur première année d’utilisation et lesquels ont le moins perdu. Ainsi, les deux terminaux mobiles qui ont le plus été dévalués au cours des 12 premiers mois sont le Huawei Mate 30 Pro et le Huawei P20 avec une perte de valeur de 87% et 84% respectivement, tandis que les deux smartphones qui ont perdu le moins de valeur dans le Les premières années d’utilisation sont, justement, l’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro avec une dévaluation de leur valeur de 33% et 36% respectivement.

Cela signifie que, si vous êtes utilisateurs d’Android et que vous changez de smartphone chaque année, cela vous rapporte d’acquérir un terminal des marques Samsung ou OnePlus afin de récupérer une partie importante de l’investissement initial dans une future vente.

