Tout ce que vous devez savoir sur les publicités Telegram (et non, ce n’est pas ce que vous pensez)

Nous résolvons tous les doutes qui peuvent survenir concernant la publicité sur Telegram.

Malgré le fait que WhatsApp soit la plateforme de messagerie instantanée la plus populaire aujourd’hui, son hégémonie pourrait bientôt être menacée par son concurrent le plus direct, Telegram.

L’application de messagerie créée par les frères Durov ne cesse de croître chaque jour et une bonne preuve en est les 70 millions de nouveaux utilisateurs et le milliard de téléchargements sur le Google Play Store.

Au fur et à mesure que Telegram grandit, les dépenses liées à la maintenance de ses serveurs et de leur trafic, jusqu’à présent supportées par l’un de ses fondateurs, Pavel Durov, augmentent également.

Mais, maintenant, le haut dirigeant de Telegram a affirmé que sa plate-forme doit générer une série de revenus pour couvrir ces dépenses et pour cela, il a déjà lancé sa propre plate-forme publicitaire.

Mais les publicités Telegram ne sont pas, loin de là, comme celles que nous connaissons de Facebook et Google, et pour cette raison, ci-dessous, nous allons vous expliquer tout ce que vous devez savoir sur les publicités Telegram.

Voici comment sont les publicités Telegram

La première chose que vous devez savoir à propos de la publicité sur Telegram est qu’elle ne consistera pas en des publicités régulières, mais plutôt en des messages sponsorisés. De plus, ces messages sponsorisés ne peuvent apparaître que sur les chaînes publiques qui comptent plus de 1 000 abonnés, ce qui signifie qu’ils ne seront jamais présents dans nos groupes, tant publics que privés.

Le deuxième aspect que nous devons prendre en compte concernant les publicités sur Telegram est qu’elles respecteront la vie privée des utilisateurs, car aucune donnée privée des utilisateurs ne sera extraite ou analysée pour leur proposer des publicités, car ces messages sponsorisés seront liés à le canal thématique sur lequel ils sont affichés. De cette façon, tous les utilisateurs d’une chaîne publique verront les mêmes publicités.

Telegram a également confirmé que ces publicités ne collecteront pas d’informations sur les utilisateurs, n’analyseront pas les actions des utilisateurs après avoir cliqué et ne contiendront pas de liens externes.

Concernant la répartition des revenus de ces publicités entre les propriétaires des chaînes publiques dans lesquelles elles sont diffusées, Telegram a confirmé qu’une fois que la plateforme aura couvert ses coûts de base, elle commencera à partager ces revenus avec eux.

Par conséquent, si vous êtes des utilisateurs réguliers de Telegram, vous pouvez être assuré que ces publicités ne gâcheront pas votre expérience dans l’application et si vous avez une chaîne publique avec plus de 1 000 abonnés, vous pouvez vérifier quels sont les avantages de diffuser des publicités sur votre chaîne et comment faire partie de la plate-forme publicitaire Telegram dans ce guide complet.

