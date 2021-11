Si vous possédez un Samsung, la mise à jour de cette application One UI vous intéresse plus que jamais

Good Lock est le centre de personnalisation vedette pour les téléphones Samsung, et maintenant (enfin) il se prépare pour Android 12 avec le skin de One UI 4.0.

Depuis quelques semaines, Samsung teste Android 12 avec le skin One UI 4.0, bien que pour l’instant uniquement dans les programmes bêta qui ont atteint le Galaxy S21, le Galaxy Z Flip3 et le Galaxy Z Fold3 en prélude.

Maintenant, SamMobile semble vouloir nous dire quelque chose, ou plutôt c’est Samsung, qui vient de mettre à jour Good Lock et certains de ses modules pour les adapter au fonctionnement d’Android 12 et aux lignes de conception de One UI 4.0, anticipant qu’effectivement le lancement de la mise à jour, il pourrait être très proche dans le temps.

Et c’est que oui les amis, Good Lock est la star de la personnalisation dans One UI, convertie non seulement en une application mais plutôt en un suite d’applications qui permettent à tout utilisateur d’adapter l’expérience de son smartphone Samsung dans les moindres détails, de l’écran de verrouillage à la barre de notification, en passant par les effets et les animations et même les horloges de l’interface.

Samsung a mis à jour Good Lock et certains de ses modules sans faire trop de bruit, même si cela n’a pas eu d’effet car préparer son application de personnalisation phare pour Android 12 ne peut que signifier que One UI 4.0 est très proche.

La meilleure nouvelle de One UI 4 avec Android 12, en vidéo

De nombreux experts et leakers de l’environnement Samsung ont affirmé que la dernière version d’Android personnalisée par le géant sud-coréen serait prête avant la fin de cette année 2021 pour le Galaxy S21, et tous les mouvements semblent corroborer cette affirmation.

Sans surprise, certaines applications de Samsung s’étaient déjà adaptées à l’esthétique et aux fonctionnalités de One UI 4.0 lors des tests. bêta, bien qu’au cours des dernières heures, Samsung publie également les nouvelles versions de Good Lock et certains de ses modules qui permettront de personnaliser l’expérience du nouveau firmware Samsung basé sur Android 12.

Ainsi, Good Lock passe à la version 2.1.02.2 avec le support de One UI 4.0 comme principale nouveauté, tout comme un Opération à une main + devenir le premier module également mis à jour, en conservant cette option avancée de simplification de l’interaction avec le smartphone d’une seule main.

Cette version 4.9.29 de Opération à une main + En plus de ce support pour la future version de One UI, il intègre de nouveaux graphismes selon Matériel Vous et la possibilité de sélectionner la couleur automatiquement en fonction du papier peint. Les problèmes liés à son utilisation avec Samsung DeX ont également été corrigés, et des options NFC et une nouvelle commande ont été ajoutées Ne pas déranger aux outils rapides.

Enfin, il convient de souligner la mise à jour d’un autre module important tel que QuickStar, qui est chargé de nous permettre de changer l’ordre de toutes les icônes dans le panneau de notification, et qui dans son cas atteint la version 5.0.00.00 sans plus de nouvelles que son fonctionnement dans One UI 4.0.

Comme il est évident que Samsung a mis à jour Good Lock, cela ne veut peut-être rien dire, mais déjà dans le passé, la publication de ces mises à jour anticipait l’arrivée d’une nouvelle. mise à jour majeure aux principaux appareils Samsung, donc Blanc et en bouteille…

Android 12 avec One UI 4 arrive déjà (pour l’instant en bêta) sur le Samsung Galaxy S21

Sujets associés : Samsung, Samsung Galaxy