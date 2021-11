Huawei met à jour 10 autres appareils vers HarmonyOS 2

Ces appareils incluent des smartphones comme le Huawei P10 et le Mate 9 et des tablettes comme le Huawei MediaPad M5.

En raison des sanctions imposées par les États-Unis, qui ont empêché ses terminaux mobiles de disposer des services Google, le constructeur chinois Huawei a décidé de développer son propre système d’exploitation, HarmonyOS, dont la première version est sortie au milieu de cette année.

A partir de ce moment, la firme chinoise a travaillé sans relâche pour amener la deuxième version de son système d’exploitation, HarmonyOS 2, au plus grand nombre possible de mobiles et de tablettes et après avoir atteint récemment 6 smartphones Huawei et Honor, voilà que le géant chinois vient de confirmer que il mettra à jour 10 autres appareils vers HarmonyOS 2.

Ce sont les appareils Huawei qui seront mis à jour vers HarmonyOS 2

Comme nous le disent les gars du média spécialisé Huawei Central, Huawei a annoncé que la version bêta publique d’HarmonyOS 2 est désormais disponible pour 10 autres appareils du fabricant chinois, parmi lesquels des smartphones tels que le Huawei P10 et le Huawei Mate 9 et des tablettes telles que comme le Huawei MediaPad M5.

Les 10 dispositifs à mettre à jour vers HarmonyOS 2 sont les suivants :

Huawei P10.

Huawei P10 Plus.

Huawei Mate 9.

Huawei Mate 9 Pro.

Huawei Mate 9 Porsche Design.

Huawei Nova3.

Huawei Profitez de 9 Plus.

Huawei MediaPad M5 8,4 pouces.

Huawei MediaPad M5 10,8 pouces.

Huawei MediaPad M5 Pro 10,8 pouces.

Cette nouvelle version d’HarmonyOS comprend une série de nouvelles fonctionnalités visant à améliorer l’expérience utilisateur comme un centre de tâches entre les appareils, un nouveau clavier, des widgets de service beaucoup plus optimisés ou une meilleure compatibilité avec les applications tierces.

Nous devons garder à l’esprit que la version bêta publique d’HarmonyOS 2 n’est disponible qu’en Chine, nous devrons donc attendre la sortie de la version stable pour que nos appareils Huawei soient mis à jour avec la deuxième version du système d’exploitation Huawei.

