2 autres téléphones Samsung reçoivent la mise à jour de novembre

Le correctif de sécurité de novembre arrive sur le Samsung Galaxy Note 9 et le Galaxy A41.

Depuis que Samsung a décidé d’améliorer sa politique de mise à jour des smartphones, ses appareils sont les premiers à recevoir à la fois les nouvelles versions du système d’exploitation et les nouveaux correctifs de sécurité.

Récemment, nous vous disions que le constructeur coréen avait déjà lancé la mise à jour de novembre sur 19 terminaux de sa gamme Samsung Galaxy et maintenant cette liste s’étoffe avec deux autres téléphones, que nous découvrirons ci-dessous.

Les Samsung Galaxy Note 9 et Galaxy A41 reçoivent la mise à jour de novembre

Comme nous le disent les gars du média spécialisé SamMobile, Samsung a commencé à déployer la mise à jour de novembre sur le Galaxy Note 9, bien que, pour l’instant, elle ne soit disponible que sur les appareils de son pays d’origine, la Corée du Sud.

Ces deux téléphones Samsung reçoivent également la mise à jour de novembre

La mise à jour de sécurité de novembre 2021 pour le Galaxy Note 9 arrive avec la version du firmware N960NKSU3FUJ2 et inclut le correctif de sécurité de novembre, qui corrige des dizaines de vulnérabilités liées à la confidentialité et à la sécurité, inclut des corrections de bugs généraux et des améliorations de la stabilité de l’appareil.

Il faut se rappeler que Samsung a lancé la série Galaxy Note 9 en 2018 avec Android 8.1 Oreo, plus tard il l’a mis à jour vers Android 9 et Android 10 et depuis quelques mois il reçoit des mises à jour de sécurité trimestrielles.

Mais, le Samsung Galaxy Note 9 n’est pas le seul mobile de la firme coréenne à recevoir la mise à jour de novembre car, comme nous le disent les collègues de SamMobile, le Samsung Galaxy A41 bénéficie également de cette nouvelle mise à jour, devenant ainsi le troisième smartphone du Galaxy A. série pour le recevoir après le Galaxy A32 et le Galaxy A32 5G.

La mise à jour de sécurité de novembre 2021 pour le Galaxy A41 n’est actuellement disponible qu’en Russie et arrive avec la version du firmware A415FXXU1CUJ3. Comme dans le cas du Galaxy Note 9, cette mise à jour inclut le correctif de sécurité de novembre qui corrige des dizaines de vulnérabilités liées à la sécurité et à la confidentialité ainsi que certaines erreurs générales et améliore la stabilité du terminal.

Samsung a sorti le Galaxy A41 au premier trimestre 2020 avec Android 10 basé sur One UI 2.0 et en avril de cette année, il l’a mis à jour vers Android 11 avec One UI 3.1.

Ces 4 téléphones Samsung sont sur le point de manquer de mises à jour pour toujours

Si vous êtes un utilisateur du Galaxy Note 9 en Corée du Sud ou du Galaxy A41 en Russie et que vous n’avez pas encore reçu la notification de cette mise à jour, vous pouvez vérifier si vous l’avez déjà disponible en accédant à la section Mise à jour logicielle, située dans Paramètres . S’il est déjà disponible, il vous suffit de cliquer sur l’option Télécharger et installer pour mettre à jour votre smartphone avec le correctif de sécurité Android le plus récent.

