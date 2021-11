Vous n’avez plus besoin d’avoir votre mobile pour pouvoir utiliser WhatsApp sur votre PC

WhatsApp Web et WhatsApp pour ordinateur de bureau n’ont plus besoin que votre mobile soit connecté pour pouvoir l’utiliser.

Après plusieurs mois de test du mode multi-appareils de WhatsApp, la société à l’origine de l’application de messagerie continue d’avancer dans son objectif de permettre à l’application de messagerie d’être utilisée sur n’importe quel type d’appareil facilement et sans attache.

Depuis quelques semaines maintenant, il était possible de tester le mode multi-appareils de WhatsApp via WhatsApp Web et WhatsApp Desktop en rejoignant le programme bêta activé par l’entreprise. Désormais, il n’est plus nécessaire de rejoindre ce programme pour pouvoir utiliser l’application de messagerie depuis le PC sans avoir à avoir le mobile connecté.

Le mode multi-appareils de WhatsApp, plus proche

Bien que pour l’instant nous n’ayons toujours pas de version de WhatsApp disponible pour les tablettes iPad et Android, la société a franchi une nouvelle étape sur la voie de l’ouverture de la porte à l’utilisation de WhatsApp sur plusieurs appareils simultanément.

Depuis la version 2.21.23.5 de WhatsApp pour Android, disponible via Google Play via le programme bêta de WhatsApp, il n’est plus nécessaire de garder le mobile allumé ou connecté à Internet pour pouvoir utiliser l’application de messagerie depuis le PC. WhatsApp Web ou via WhatsApp pour Desktop.

WhatsApp lui-même précise qu’il est possible d’utiliser l’application avec le même compte sur un maximum de quatre appareils liés et un téléphone mobile. Bien entendu, toutes les fonctionnalités de WhatsApp sont disponibles sur d’autres appareils, comme les appels vidéo ou les appels vocaux, que le mobile soit connecté ou non.

Bien que WhatsApp n’ait pas encore officialisé l’arrivée de cette fonction, il est pratique de s’assurer que vous avez téléchargé la dernière version disponible de WhatsApp à la fois sur votre mobile et sur votre bureau pour vous assurer de pouvoir l’utiliser dès qu’elle sera disponible. .

