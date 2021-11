FarmVille 3 peut désormais être téléchargé gratuitement à partir du Google Play Store et de l’App Store.

Dans le Google Play Store, il existe de nombreux jeux gratuits, mais certains des plus réussis sont les jeux de simulation agricole et, dans ce segment, la franchise la plus connue est sans aucun doute FarmVille.

Si vous êtes fan de cette saga de jeux vidéo pour plateformes mobiles, nous avons une bonne nouvelle pour vous, puisque FarmVille revient des années plus tard avec un nouveau jeu pour mobiles Android et iPhone.

Vous pouvez maintenant jouer à FarmVille 3 sur iOS et Android

Zynga, la société responsable de la franchise FamVille, vient d’annoncer sur son site officiel que le nouveau jeu de cette série populaire, FarmVille 3, peut désormais être téléchargé gratuitement sur le Google Play Store et l’App Store.

Sept ans après FarmVille 2, ce jeu social de simulation agricole revient avec des nouvelles intéressantes comme un nouveau groupe de 30 aides ou journaliers avec divers types de compétences telles que la boulangerie, l’abattage ou la pêche qui nous aideront à améliorer notre ferme, la possibilité de personnaliser notre ferme avec des éléments décoratifs uniques ou l’inclusion d’une prévision météorologique afin que vous puissiez planifier la récolte de vos cultures à l’avance.

De plus, dans FarmVille 3, le nombre d’espèces animales que vous pouvez adopter et soigner a été élargi, vous permettant d’élever des animaux de plus de 150 races, des poulets et des vaches aux tigres, et, ce faisant, vous serez récompensé avec des produits de la ferme comme la laine ou le beurre.

Comment pourrait-il en être autrement, dans FarmVille 3 vous pouvez également rejoindre une coopérative, ou créer la vôtre, pour échanger des produits avec d’autres joueurs et ainsi gagner les différents événements du jeu.

Si vous aimez ces types de jeux, je n’attendrais pas longtemps pour essayer FarmVille 3 car si vous téléchargez ce jeu, quelque chose que vous pouvez faire via le lien direct vers le Play Store que nous vous laissons à la fin de cet article, dans le prochain deux semaines Vous recevrez un kit de démarrage spécial avec des décorations uniques pour personnaliser votre ferme et la photo de profil exclusive « Early Bird ».

Les 56 meilleurs jeux Android gratuits à jouer en 2021

FarmVille 3 est un jeu entièrement gratuit, mais il propose de nombreux achats intégrés pour que vous puissiez améliorer votre ferme plus rapidement.

Sujets connexes : Jeux, Jeux Android gratuits