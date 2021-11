Le premier Pixel pliable arrivera en 2022 avec des caméras pires que le Pixel 6

Le « Pixel Fold » arrive : une fuite de dernière minute confirme les détails de leurs appareils photo et leur arrivée l’année prochaine.

Les premiers indices sur le supposé pliage Google Pixelk ont ​​commencé à apparaître il y a plusieurs mois, et les rumeurs ont pris de plus en plus de force au fil des jours.

Aujourd’hui, il semble pratiquement clair que Google envisage de lancer prochainement son premier smartphone pliable. Et, grâce aux nouvelles informations obtenues par 9to5Google, tout semble indiquer que son lancement aura lieu en 2022.

Un système de caméra recadrée pour le « Google Pixel Fold »

Les informations ont été obtenues via le code de la dernière version de l’application Google Camera. Dans les nouvelles lignes de code, un appareil est référencé dans la catégorie des pliables, avec le nom de code « Pipit ».

De lui, il a été possible de savoir qu’il disposera d’un système de caméra très similaire à celui du Pixel 5 de l’année dernière. C’est-à-dire avec un appareil photo Sony IMX363 de 12,2 mégapixels comme appareil photo principal, au lieu du capteur Samsung GN1 de 50 mégapixels monté sur le nouveau Pixel 6.

De plus, il a été découvert que l’appareil comportera également un capteur Sony IMX386 de 12 mégapixels avec un objectif ultra grand angle. Fait intéressant, le code suggère que cet appareil photo ne peut être utilisé que lorsque l’appareil est en mode « plié ».

Par ailleurs, des références à deux capteurs supplémentaires, tous deux Sony IMX355 de 8 mégapixels, ont été trouvées associées aux mots-clés « intérieur » et « extérieur ». Par conséquent, on s’attend à ce que les deux capteurs soient destinés à capturer selfies, situé à la fois sur l’écran extérieur – le cas échéant – et à l’intérieur.

Que le Pixel pliable n’ait pas un système de caméra aussi avancé que les Pixel 6 et 6 Pro ne devrait pas être une surprise. En fin de compte, Samsung a suivi la même stratégie avec ses Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3, offrant à la fois une section photographique légèrement recadrée par rapport aux modèles de la série Galaxy S21.

En dehors de tout ce qui précède, dans le code, la ligne de texte « isPixel2022Foldable » s’est avérée faire référence à ce modèle, confirmant au passage que son arrivée aura lieu en 2022, sauf changement de plans. Il est donc possible que son arrivée intervienne autour de la date de lancement d’Android 12L, la nouvelle version du système d’exploitation destinée à offrir une meilleure expérience sur les mobiles pliables comme ce supposé Pixel Fold.

