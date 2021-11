Ce sont les nouveaux widgets Chrome pour Android : vous pouvez même jouer au dinosaure !

Il était temps que Google amène ses widgets Android au niveau d’iOS.

Pendant longtemps, beaucoup ont argumenté sur le paradoxe des widgets Google, et c’est certainement que le géant de Mountain View a pris bien plus soin des widgets développés pour iOS que de ceux disponibles sur Android, pratiquement abandonnés depuis longtemps.

Les critiques doivent avoir stimulé au moins l’équipe de développement de Chrome, et c’est que la version 95 du navigateur Google comprend, comme nous l’ont dit nos collègues d’Android Police, un total de trois nouveaux widgets avec un design amélioré et quelques fonctionnalités supplémentaires que vous aimerez beaucoup.

En effet, les nouveaux widgets Chrome pour Android reçoivent une retouche esthétique pour se rapprocher des lignes de design de Matériel Vous, incluant maintenant deux nouveaux widgets Raccourcis Chrome avec les tailles 5×2 et 5×1, plus un widget intéressant appelé Chrome Dino et cela, en effet, vous permettra de jouer avec le dinosaure populaire depuis le même bureau de vos mobiles.

Les activer est aussi simple que d’utiliser le drapeaux Chrome, en accédant au navigateur et en collant les codes suivants dans la barre de navigation :

Comme vous pouvez vous y attendre, les widgets de raccourcis proposeront des raccourcis configurables vers la barre de recherche Google, le mode incognito du navigateur, la recherche vocale ou encore Google Lens, tandis que le second est une fenêtre ouverte sur le jeu Chrome Dino sans trop de prétentions à cet instant. amusant.

Évidemment, ces nouvelles options ne remplacent aucun des widgets précédents que nous connaissions déjà de Google Chrome, tels que ceux pour les signets ou les recherches, elles ne signifient donc qu’ajouter plus de fonctionnalités à Chrome pour Android.

Bien sûr, pour l’instant, ils sont en phase de test car, comme vous le verrez dans les captures d’écran qui suivent dans l’étrange smartphone, ils semblent toujours mal mis à l’échelle, en plus du fait que certains utilisateurs affichent des boutons différents dans les widgets de raccourci.

