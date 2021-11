Vous cherchez un realme pas cher avec un bon appareil photo ? Dans ce guide d’achat, vous pouvez découvrir quels sont les téléphones realme avec le meilleur appareil photo du moment.

Maintenant que les fabricants accordent l’importance méritée aux appareils photo pour téléphones portables, il est difficile de sélectionner les terminaux dotés du meilleur système photographique. Ce sera un peu plus simple dans ce guide d’achat, puisque nous nous concentrons uniquement sur la marque realme pour recommander les téléphones de son catalogue avec les appareils photo les plus avancés.

Si vous recherchez un terminal à bon prix capable de prendre de bons résultats photographiques, ces téléphones ont vraiment beaucoup à vous offrir. Tous disposent de systèmes composés de plusieurs caméras arrière avec une variété de capteurs et un grand nombre de mégapixels. On n’oublie pas la caméra frontale, si nécessaire pour capturer de bons selfies et passer des appels vidéo.

Les meilleurs mobiles realme avec le meilleur appareil photo

realme se développe peu à peu sur le marché grâce à un catalogue dans lequel prédominent les smartphones avec de bonnes spécifications à un prix abordable. L’une des sections qui me maîtrise vraiment le mieux est la photographie, car elle contient des modèles avec d’excellents systèmes avec lesquels vous pouvez libérer le photographe que vous avez à l’intérieur. Voyons quels sont les plus récents.

Realme GT Master Edition

L’un des realme avec le meilleur appareil photo que vous puissiez acheter en 2021 est le realme GT Master Edition, qui parie sur une configuration de trois caméras à l’arrière et une à l’avant. En se concentrant sur les arrières, on retrouve un appareil photo principal de 64 MP avec ouverture f/1.8, un ultra grand angle de 8 MP avec ouverture f/2.3 et un capteur macro 2 MP avec ouverture f/2.4. Comme prévu, le 64 MP est celui qui prend les meilleures photos, avec des images de très bonne qualité.

Pour la caméra frontale, le constructeur chinois a opté pour un capteur de 32 MP à ouverture f/2,5, capable également de surprendre par la qualité des selfies. D’ailleurs, cette caméra sert aussi à déverrouiller le mobile avec le visage.

En ce qui concerne l’enregistrement vidéo, la GT Master Edition peut capturer des images 4K à 30 ips et 60 ips. Vous pouvez également le faire en 1080p à 30 ips et 60 ips, la stabilisation électronique de l’image se démarquant parmi les fonctionnalités. Par contre, avec la caméra frontale vous pouvez enregistrer en 1080p et 720p, toujours à 30 fps.

Il y a d’autres aspects qui renforcent l’achat de ce mobile comme une bonne décision, par exemple, son écran AMOLED Full HD + avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il intègre le processeur Qualcomm Snapdragon 778G 5G, donc la puissance est assurée. De plus, sa batterie de 4 300 mAh avec une charge rapide de 65 W est alimentée en fin de journée et n’a besoin que d’une demi-heure pour se recharger complètement.

Realme Narzo 30 5G

Si votre budget est d’environ 200 euros, vous pouvez acheter le realme Narzo 30 5G, qui dispose également d’un bon système de caméra. Les meilleures photographies sont prises par l’appareil photo principal, 48 MP et ouverture f/1.8. De plus, il y a un capteur macro de 4 centimètres (ouverture f/2,4) et un objectif portrait N&B (ouverture f/2,4). Lors de la prise de photos avec l’appareil photo principal, des modes tels que portrait, expert, panorama ou Super Nightscape peuvent être utilisés.

Le Narzo 30 5G se compose d’une seule caméra frontale de 16 MP avec ouverture f/2,1, un capteur capable de prendre de bons selfies et situé dans le trou dans le coin supérieur gauche de l’écran. Lorsqu’il s’agit d’enregistrer de la vidéo, le mobile peut le faire en 1080p à 30 ips, et peut également le faire au ralenti avec une résolution de 720p.

Si l’on passe en revue sa fiche technique, on constate qu’il dispose également d’un écran avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et d’un processeur MediaTek Dimensity 700 avec un modem 5G intégré afin que vous puissiez vous connecter à ces réseaux. Vous ne dépendrez pas du chargeur de temps en temps, car sa batterie de 5 000 mAh dépasse la journée d’utilisation sans problème.

Realme 8 Pro

Le realme 8 Pro brille de sa propre lumière parmi les téléphones realme si nous regardons la section photographique. Il y a cinq caméras qui la composent, quatre à l’arrière et une à l’avant. D’une part, ce Realme 8 Pro dispose d’un appareil photo principal de 108 MP avec ouverture f/1,88, ultra grand angle 8 MP avec ouverture f/2,25, macro 2 MP avec ouverture f/2,4 et capteur monochrome avec ouverture f/2.4 . Sans aucun doute, cet appareil photo 108 MP ne vous décevra pas lorsqu’il s’agira de prendre des photos.

Si ce que vous aimez c’est prendre des selfies et participer à des appels vidéo de bonne qualité, le realme 8 Pro est équipé d’une caméra frontale de 16 MP avec ouverture f/2.5. C’est celui que vous utilisez également pour le déverrouillage par reconnaissance faciale.

En ce qui concerne l’enregistrement vidéo, le realme 8 Pro prend en charge plusieurs modes. Le plus important est qu’il peut capturer une image 4K à 30 ips, c’est-à-dire enregistrer des vidéos avec une haute résolution. De plus, il prend en charge la vidéo time-lapse d’inclinaison/décalage, la vidéo time-lapse de constellation, le ralenti et bien d’autres options.

Lors de l’achat du realme 8 Pro, vous profiterez également d’un écran Full HD + Super AMOLED de 6,4 pouces, de la puissance du processeur Qualcomm Snapdragon 720G et d’une batterie de 4 500 mAh avec une charge rapide de 50 W, vous n’aurez donc qu’à passer 45 minutes avec le chargeur pour le charger complètement.

realme 8i

L’un des aspects qui nous a le plus surpris lors de l’analyse du realme 8i était son appareil photo principal de 50 MP, car il peut vraiment capturer des images de haute qualité, avec un bon niveau de détail et de reproduction des couleurs. Cet appareil photo est accompagné d’un capteur macro 2 MP (ouverture f/2,4) et d’un capteur monochrome 2 MP (ouverture f/2,4) qui ne sont pas très utiles.

En façade, les performances de l’appareil photo sont également surprenantes, avec 16 MP et une ouverture f/2,05. C’est un capteur qui peut prendre de bons selfies, et il a un mode nuit qui fait aussi du bon travail. En ce qui concerne l’enregistrement vidéo, le realme 8i peut enregistrer à 1080p et 720p à 30 ips. De plus, il prend en charge la vidéo à vue panoramique, la double vue, le ralenti et la vidéo de film, entre autres modes.

Ce realme 8i se revendique comme le seul mobile à moins de 200 euros qui équipe un écran Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. De plus, son processeur MediaTek Helio G96 offre des performances plus que correctes au quotidien. Enfin, montez une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 18 W.

Realme GT 5G

Trois caméras Sony équipent le realme GT 5G à l’arrière. En allant plus loin, nous constatons qu’il monte un appareil photo principal de 64 MP avec une ouverture f/1.8, un ultra grand angle de 8 MP avec une ouverture f/2.3 et un objectif macro avec une ouverture f/2.4. Grâce au capteur principal, vous pouvez obtenir des images de très bonne qualité, avec un bon niveau de détail et des couleurs naturelles.

Le trou en haut à gauche de l’écran abrite la caméra frontale de 16 MP, avec une ouverture f/2,5. Cet appareil photo peut utiliser des modes tels que portrait bokeh, HDR, reconnaissance faciale, image miroir ou beauté, entre autres.

Le realme GT 5G peut enregistrer des vidéos 4K à 30 ips, avec des fonctionnalités telles que la vidéo ultra-stable et la vidéo Nightscape. Avec la caméra arrière, vous pouvez également capturer des images animées à 1080P / 30 ips, 60 ips et à 720p / 30 ips, 60 ips.

Les autres spécifications qui font du realme GT 5G l’un des meilleurs téléphones de 2021 sont l’écran Super AMOLED de 6,43 pouces avec une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, le tout-puissant processeur Qualcomm Snapdragon 888 5G et une batterie de 4 500 mAh avec l’impressionnant Charge rapide 65W.

Quel est le mobile avec la meilleure caméra realme ?

Le realme mobile avec le meilleur appareil photo de 2021 est le realme 8 Pro, car aucun autre ne monte cet excellent appareil photo principal de 108 MP que ce terminal possède. C’est un capteur capable de prendre des images de très bonne qualité, et qui s’accompagne bien d’un ultra grand angle de 8 MP. De plus, la caméra frontale de 16 MP fait également du bon travail. Enfin, vous pouvez enregistrer des vidéos 4K à 30 ips, une qualité précieuse.

