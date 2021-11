Nuki évolue et présente ses nouvelles Smart Lock 3.0 et Smart Lock 3.0 Pro : dites adieu aux clés !

Il y a quelques mois, nous avons eu l’occasion d’analyser la deuxième génération de Nuki Smart Lock et Nuki Opener, avec le résultat d’une surprise positive en raison de l’énorme fonctionnalité que cachent ces serrures intelligentes, très simples à installer et pratiquement universelles, configurables au extrême et aussi tout à fait abordable dans les prix.

En tout cas, faites attention car la proposition intéressante de l’Autrichien Nuki monte d’un cran avec la troisième génération de son Serrures intelligentes, au final aussi le premier qui proposera deux modèles, un plus économique et un unitaire Pro qui présente des améliorations très importantes pour rendre notre vie quotidienne aussi facile que possible.

Nuki elle-même nous a dit lors de la présentation de ces nouveaux Smart Lock 3.0 et Smart Lock 3.0 Pro que leurs objectifs sont très clairs, déclarant qu’ils continueront à développer les meilleures solutions d’accès intelligent pour réaliser cet avenir souhaité sans clés physiques :

Notre objectif est de rendre les serrures et les solutions d’accès existantes plus intelligentes et donc capables de remplacer la clé physique. Nous relevons le défi avec ambition car nous croyons en la simplification de la vie quotidienne grâce à l’utilisation de la technologie mobile. Martin Pansy, PDG de Nuki Home Solutions.

Voici comment sont les Nuki Smart Lock 3.0 et Smart Lock 3.0 Pro

La plus grande vertu des dispositifs d’accès intelligents de Nuki réside certainement dans la facilité d’installation et l’universalité de leurs solutions, capables d’être fixées à pratiquement n’importe quelle serrure sans avoir besoin d’outils ou de complications, et en maintenant également la possibilité d’accès avec une clé physique avant tout incident.

Cela ne changera pas avec la nouvelle génération Smart Lock 3.0 de Nuki, qui veut continuer à se développer après avoir vu comment, en seulement 6 ans, plus de 200 000 portes en Europe sont devenues des portes intelligentes avec leurs Smart Locks, ajoutant la connectivité, la personnalisation des options et la commodité. d’accès sans clés physiques grâce à notre smartphone ou à des accessoires tels que les porte-clés ou les claviers Nuki.

Ce que la société autrichienne a voulu, c’est offrir un niveau d’entrée moins cher qui aide de nombreux indécis à tester leurs solutions, en présentant pour la première fois deux modèles et en commençant par le Smart Lock 3.0 de base qui se met à jour sur la base du modèle 2.0, en maintenant séparément le WiFi connectivité dans un accessoire Pont et baisser les prix pour devenir plus attractifs.

Nuki Smart Lock 3.0 baisse les prix pour devenir une solution d’accès intelligent plus abordable, tandis que le modèle 3.0 Pro progresse en intégrant la batterie et la connectivité WiFi pour offrir une fonctionnalité maximale sans avoir besoin d’accessoires ou de complications.

Ainsi, ce sera le nouveau modèle Nuki Smart Lock 3.0 Pro qui regroupera la plupart des améliorations, intégrant pour la première fois dans une Nuki Smart Lock à la fois la connectivité WiFi et la batterie, conservant toutes les fonctionnalités déjà connues mais désormais sans avoir besoin de. périphériques ou accessoires externes. De plus, il a une autonomie pour fonctionner pendant 4 mois, nous ne pouvons donc pas nous soucier de notre serrure intelligente pendant longtemps.

Les deux modèles retouchent et affinent leur design sans trop modifier le réglage, avec des matériaux plus nobles pour une nouvelle finition inox brossé sur le modèle. Pro, en plus de revoir la conception interne en modifiant le moteur et les engrenages pour obtenir plus de puissance et un fonctionnement plus silencieux, ainsi qu’un nouveau bouton d’actionnement plus précis. Les serrures Smart Lock 2.0 de Nuki sont certainement assez bruyantes… nous allons adorer essayer la nouvelle version !

Bien entendu, ils seront gérables à distance via Internet, soit avec le Pont Nuki dans le cas de 3.0 ou directement si nous utilisons le Smart Lock 3.0 Pro, étant rétrocompatible avec les porte-clés Nuki Fob, le clavier Clavier Nuki et la batterie Nuki Power Pack. Ils sont également compatibles avec Google Home, Apple HomeKit, Alexa, IFTTT et d’autres solutions de maison intelligente.

Il est important de noter que ce sont des produits totalement sûrs, cette fois avec le sceau « Produit sûr pour la maison intelligente » du célèbre institut allemand AV-Test qui a certifié les appareils.

Nuki Smart Lock 3.0 et Smart Lock 3.0 Pro : un design épuré désormais en coloris noir et blanc

De nouveaux accessoires et un programme de mise à jour intéressant

Avec cette nouvelle génération de Nuki Smart Locks, la société basée à Graz, en Autriche, a également souhaité renouveler ses accessoires, qui prennent désormais le blanc comme couleur de base pour mieux s’intégrer dans nos maisons, à commencer par un capteur. Capteur de porte Nuki qui vous permettra d’obtenir des informations sur l’état de la porte, en indiquant sur le smartphone si elle est fermée ou ouverte à distance. Ce capteur externe sera vendu au prix de 39 euros.

Un nouveau cylindre universel de Nuki sera également vendu, développé en collaboration avec l’expert M&C et offrant une fonctionnalité de double embrayage afin que nous puissions ouvrir de l’extérieur avec une clé physique même si Nuki verrouille la clé de l’intérieur. Ce cylindre répond aux normes de sécurité SKG les plus élevées (3 étoiles), et sera vendu avec 5 clés au prix de 79 euros.

Enfin, et très intéressant, un programme de mise à jour sera proposé aux clients actuels de Nuki avec des solutions Smart Lock de première ou deuxième génération, pouvant mettre à jour la serrure intelligente en recevant un Capteur de porte Nuki totalement gratuit à l’achat d’une Nuki Smart Lock 3.0 Pro. Vous trouverez plus d’informations sur ce programme sur ce lien.

Nuki Smart Lock 3.0 et Smart Lock 3.0 Pro, prix et lancement

Si vous avez aimé ces nouvelles serrures connectées de Nuki, sachez qu’elles seront disponibles à partir de ce mois de novembre sur les principaux marchés où opère le fabricant autrichien, avec les options suivantes :

Nuki Smart Lock 3.0, de couleur blanche et au prix de 149 euros. N’inclut pas le pont Nuki pour la connectivité WiFi.

Nuki Smart Lock 3.0 Pro, coloris blanc ou noir et un prix de 249 euros.

