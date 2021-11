MIUI 13 sera présenté avant la fin de l’année, selon le PDG de Xiaomi

Lei Jun, le PDG de Xiaomi, a confirmé que la nouvelle version de son système basé sur Android sera lancée avant la fin de l’année.

MIUI 12 a été présenté au milieu de l’année dernière, supposant une grande avancée pour le progrès du système d’exploitation de la société chinoise basé sur Android, en apportant avec lui de bonnes nouvelles et des améliorations qui ont peu à peu fait leur chemin dans son catalogue.

Cela fait environ un an et demi depuis le lancement de MIUI 12, et bien que d’autres versions soient arrivées en cours de route, telles que MIUI 12.5 ou MIUI 12.5 Enhanced, nous n’avions toujours pas de confirmation officielle de l’arrivée de MIUI 13. . .. jusqu’à maintenant.

Lei Jun lui-même, PDG et l’un des co-fondateurs de l’entreprise, a confirmé sur son profil Weibo que MIUI 13 sera présenté avant la fin de 2021, et qu’il apportera d’excellentes nouvelles en termes de design, d’amélioration des performances et de la batterie.

MIUI 13 sera lancé avant la fin de l’année

Bien qu’il n’ait pas voulu donner de dates estimées, Lei Jun a assuré que le développement de MIUI 13 est en bonne voie, et que son lancement est prévu avant la fin de l’année.

Comme d’habitude, il est fort probable que MIUI 13 disposera d’abord d’une version destinée au marché chinois, et que quelques semaines plus tard la version globale sera annoncée.

MIUI 13 devrait introduire une interface utilisateur entièrement renouvelée, avec de nouveaux éléments graphiques, des animations améliorées et d’autres changements qui ne se sont pas encore produits. Xiaomi travaille également à l’amélioration des performances du système avec la nouvelle version et à l’optimisation de son fonctionnement afin de réaliser de plus grandes économies d’énergie.

