L’intelligence maximale arrive sur votre téléviseur avec ce petit appareil

Le Fire TV Stick 4K d’Amazon est ce dont vous avez besoin pour profiter des meilleures applications sur votre téléviseur.

Grâce à l’une des offres d’Amazon, vous pouvez profiter d’un de ses produits les plus populaires à prix réduit. Le Fire TV Stick 4K coûte déjà moins de 34 euros, c’est pratiquement la moitié du prix. Cependant, il y a quelque chose que vous devez garder à l’esprit.

Pour profiter de cette offre, vous devez acheter l’appareil Amazon avant 22 heures en Espagne. Vous le recevrez chez vous rapidement et entièrement gratuitement si vous êtes un utilisateur Prime.

La prise en main est très simple, il vous suffit de brancher le petit appareil dans l’un des ports HDMI de votre téléviseur. Tout comme vous le feriez avec un clé USB. Ensuite, connectez-le à votre réseau WiFi et vous êtes prêt à partir.

Le meilleur compagnon pour votre télévision

Le Fire TV Stick 4K est livré avec une télécommande avec laquelle vous prendrez le contrôle. Vous pouvez lire le meilleur contenu en streaming sur votre téléviseur, le tout en résolution 4K. Vous aurez les meilleures applications à portée de main, telles que Netflix et Prime Video, ainsi que la musique, avec Amazon Music, Spotify et bien d’autres.

Mais cela ne s’arrête pas là, vous pouvez également profiter d’Alexa, l’assistant virtuel d’Amazon. Chaque fois que vous en aurez besoin, Alexa sera là pour vous aider. Demandez-lui de trouver un film ou demandez-lui les résultats de votre gymnaste préférée. La commande est livrée avec un bouton dédié à l’assistant pour que vous l’ayez à portée de main à tout moment.

L’appareil d’Amazon transforme votre téléviseur à l’ancienne en une plate-forme intelligente. Vous aurez le meilleur contenu à portée de main, à quelques boutons seulement. Pour moins de 34 euros…

