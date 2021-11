Google Pixel 6 Pro est à la traîne de l’iPhone 13 Pro dans le classement de la photographie DXOMark

DXOMark place les caméras Google Pixel 6 Pro sous l’iPhone 13 Pro et le Huawei Mate 40 Pro.

La principale raison pour laquelle nous avons décidé d’investir un peu plus d’argent dans l’achat d’un smartphone et de parier sur un terminal haut de gamme est pour son appareil photo et chaque fois qu’un nouveau produit phare arrive sur le marché, ses appareils photo sont analysés en profondeur par l’un des sites Web les plus populaires en matière de photographie mobile, DXOMark.

Après la sortie du Pixel 6 et du Pixel 6 Pro et, auparavant, de l’iPhone 13, DXOMark a publié un classement mis à jour avec les smartphones dotés des meilleurs appareils photo du marché et le Google Pixel 6 Pro reste derrière l’iPhone 13 Pro .

Apple continue de battre Google dans la section photographique de ses mobiles

Comme vous pouvez le voir sur l’image sous ces lignes, dans le classement de la photographie mobile DXOMark, le Google Pixel 6 Pro est à la septième place avec 135 points, un point de moins que le Huawei Mate 40 Pro, qui occupe la sixième place et deux de moins que l’iPhone 13 Pro Max et l’iPhone 13 Pro qui occupent respectivement la quatrième et la cinquième place.

Dans l’analyse détaillée des caméras du Google Pixel 6 Pro, les gars de DXOMark détaillent à la fois les points positifs et négatifs de ceux-ci.

Si nous nous concentrons, dans un premier temps, sur les points positifs, ceux-ci sont les suivants :

Un bon niveau de détail dans les images et les vidéos avec suffisamment et à l’intérieur.

Couleur agréable et précise dans les photos et les vidéos.

Autofocus rapide et précis avec suffisamment et à l’intérieur.

Un bon niveau de détail pour les ombres et le contraste.

Excellent niveau de détail pour les prises de vue téléobjectif à longue distance.

Une très bonne stabilisation vidéo.

Bonne exposition et large plage dynamique dans l’enregistrement vidéo.

De l’autre côté de la médaille, les aspects pour améliorer les caméras Pixel 6 Pro sont les suivants :

Une faible profondeur de champ qui rend les personnes en arrière-plan floues sur une photo de groupe.

Un certain niveau de bruit dans les images intérieures et à faible luminosité.

L’effet de flou n’est pas visible dans l’aperçu.

Problèmes dans la profondeur de l’effet bokeh.

L’appareil photo ultra grand-angle n’est pas aussi performant que celui de ses concurrents directs.

Une certaine instabilité des couleurs et du bruit dans l’enregistrement vidéo.

L’instabilité de l’autofocus dans l’enregistrement vidéo en basse lumière.

En conclusion, ce rapport DXOMark nous montre que, malgré l’évolution des appareils photo de cette nouvelle génération de Google Pixel, ils restent à la traîne de l’iPhone en termes de photographie et de vidéo.

Malgré cela, le Google Pixel 6 Pro reste l’un des téléphones Android dotés du meilleur appareil photo du marché, dépassé seulement par les Huawei Mate 40 et P50 et par le Xiaomi Mi 11 Ultra.

