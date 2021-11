Harry Potter : Wizards Unite ferme : adieu pour toujours à Pokémon GO des sorciers

Deux ans plus tard, Niantic annonce la fermeture de Harry Potter : Wizards Unite, le Pokémon GO pour les fans de sorciers.

Les jeux immersifs avec AR ont été presque un phénomène de masse, et pourtant il y a des titres dont Niantic n’a pas réussi à tirer le meilleur parti, aussi étrange que cela puisse paraître. C’est en effet le cas d’un Harry Potter : Wizards Unite qui annonce ces jours-ci sa fermeture définitive à tous ses joueurs.

Et non, ce n’est pas une nouvelle anodine, surtout après avoir vu comment Niantic a rejoint Nintendo pour nous présenter Pikmin Bloom, sûrement héritier des ressources qui sortiront après la chute de Pokémon GO pour les fans d’Harry Potter, qui fermera définitivement le store la prochaine fois. janvier 2022.

Le communiqué publié sur le site officiel de Harry Potter : Wizards Unite est assez direct, s’excusant de la fermeture auprès de ses joueurs et indiquant qu’à compter du 6 décembre 2021 il ne pourra plus être installé depuis Google Play, App Store ou Galaxy Store, avec une fin prévue au 31 janvier 2022 au cours de laquelle Harry et Hermione arrêteront la tragédie et ils résoudront l’affaire mystérieuse de la disparition des London Five.

À peine deux ans et demi plus tard, Harry Potter : Wizards Unite fait ses adieux avec plus de douleur que de gloire en annonçant de nouveaux événements et en nous permettant de dépenser tout l’or et les objets de collection avant le 31 janvier 2022.

Pikmin Bloom débarque sur Android comme la meilleure alternative possible à Pokémon GO

Comme nous l’avons mentionné, à partir du 6 décembre prochain, Harry Potter : Wizards Unite ne sera plus disponible dans aucun des magasins d’applications pour iOS et Android, et les achats dans le jeu seront désactivés à partir de ce même jour.

Dans tous les cas, Niantic proposera plusieurs événements dans les semaines à venir afin que les fans du titre puissent profiter de sa finale, explorant le monde magique de Harry Potter dans leurs propres quartiers et complétant l’histoire de Harry et Hermione dans les Forces spéciales du Statut. du Secret, se terminant par l’arrêt de la tragédie et par la résolution de l’affaire de la disparition des London Five.

De plus, jusqu’au 31 janvier 2022, les serveurs resteront actifs afin que tout le monde puisse dépenser l’or et les objets de collection obtenus pendant tout ce temps, bien qu’à partir de ce jour il ne sera plus possible de jouer à nouveau à Harry Potter : Wizards Unite bien qu’il reste il est installé sur le smartphone.

Enfin, et en accompagnant les excuses pertinentes et les remerciements à chacun des sorciers et sorcières de sa fantastique communauté, tous les changements, promotions et événements que les fans de Harry Potter : Wizards Unite vivront au cours des prochaines semaines, avant la fin du titre sont également annoncés… Doit-on les revoir ?

Promotions et surclassements

Toutes les commandes quotidiennes accorderont des récompenses plus élevées

Le temps d’infusion de toutes les potions sera réduit à 50% avec les notes principales

La limite quotidienne d’envoi et d’ouverture de cadeaux sera supprimée

Baruffio Brain Elixir accordera un triple EXP

Les malles Portoloin des années 1920 apparaîtront plus fréquemment sur la carte et les bonus de fragments qui leur sont associés seront doublés

L’énergie magique et les ingrédients apparaîtront plus fréquemment sur la carte

Au cours des prochains mois, les joueurs pourront également profiter des événements suivants, en plus du reste des adversaires mortels :

Événements spéciaux

novembre Événement Adversaires mortels : Dolores Ombrage Événement brillant : Prince de sang-mêlé, partie 1 Événement des adversaires mortels : Lucius Malefoy Événement brillant : Prince de sang-mêlé, partie 2

décembre Événement des adversaires mortels : Bellatrix La chasse aux horcruxes, 2e partie Événement Adversaires mortels : Voldemort Événement brillant : Reliques de la mort, partie 1 Événement de vacances Événement brillant : Reliques de la mort, 2e partie

janvier Nous continuerons à partager des informations sur d’autres changements qui seront appliqués au jeu au cours du mois de janvier.



Tous les sorts de Harry Potter: Wizards Unite – Guide complet

Sujets associés : Harry Potter, Jeux

