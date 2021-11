À plus de 27 magasins par jour : le plan d’un Xiaomi qui veut envahir la planète

Un rythme infernal celui de Xiaomi, qui a des raisons de fêter l’ouverture de son 10 000e Mi Store… Uniquement en Chine !

Bien que ce ne soit que temporairement, Xiaomi peut déjà se vanter d’avoir été numéro un mondial des ventes de mobiles devant Samsung et Apple, même si la vérité est que le plan du géant Haidian ne semble pas autre que de conquérir la planète et pas seulement dans le secteur des smartphones.

En fait, c’est que toutes les étapes de Xiaomi sont dirigées vers la réalisation de cette vieille promesse que le fabricant chinois avait faite lors de la présentation de Xiaomi Nouveau Détail et son expansion internationale, dans laquelle Lu Weibing, partenaire et vice-président senior du groupe Xiaomi, ainsi que PDG de Redmi, a parlé d’avoir un Mi Store proche de tout fan qui voulait expérimenter et acheter des produits Xiaomi de manière convaincante et raisonnable.

À ce stade, il existe déjà de nombreux magasins officiels Xiaomi en Espagne, bien qu’en réalité, le nombre ne soit rien si on le compare au Mi Store que Xiaomi a ouvert dans sa Chine natale, où Lei Jun et les siens viennent de célébrer l’ouverture de votre 10 000 e magasin … Oui, seulement en Chine !

L’annonce a été faite sur son blog par Xiaomi lui-même, recueillant les déclarations de certains des principaux dirigeants de l’entreprise et profitant de l’occasion pour nous en dire plus sur leurs futures stratégies commerciales, telles que ce que ce magasin 10 000 signifie pour l’entreprise et ce qu’il est ce nouveau concept de « Boutique Xiaomi 4.0 » qui a été créée à Shenzhen.

Les nouvelles Boutique Xiaomi 4.0 ils misent sur l’avant-garde et le minimalisme

Lei Jun a déclaré sur son compte Twitter que l’ouverture de ce 10 000e magasin en Chine continentale était une grande réussite pour Xiaomi, juste avant que Lu Weibing ne se développe en déclarant que « Cette inauguration marquera une nouvelle étape dans le commerce de détail de Xiaomi », permettant à tout fan de la marque de découvrir ses produits et de les acheter dans un magasin Xiaomi toujours proche de chez lui, sans complications et peu importe l’évolution des chiffres d’affaires de l’entreprise.

Nous revenons à ce mantra de « ne sois pas gourmand », bien que désormais appliqué à certains magasins Xiaomi qui seront la clé de l’expansion future de l’entreprise.

Dans ce cas, le 10 000e magasin a également fait ses débuts dans le populaire Shenzhen, province du Guangdong, le nouveau concept de Boutique Xiaomi 4.0, occupant un grand bâtiment indépendant dans l’une des zones commerciales les plus importantes de la ville, avec pas moins de 600 mètres carrés et un immense écran LED à effet tridimensionnel comme attraction principale.

Le style est très reconnaissable, avec le minimalisme comme drapeau et cette recherche d’un sentiment futuriste et avant-gardiste qui enveloppe les fans de Xiaomi qui viennent, offrant non seulement des produits et gadgets mais aussi la vente de services dans le magasin lui-même.

La possibilité de tester et d’expérimenter les appareils est une priorité, y compris le pliage MIX Fold que nous n’avons pas vu en dehors de la Chine, bien qu’évidemment dans ces magasins il y aura des produits de toutes sortes de IdO aux sacs à dos, vêtements, appareils électroménagers ou autres accessoires, jouets et bien plus encore.

Xiaomi améliore l’expérience d’achat et les conditions d’après-vente, et établit également un record impressionnant de plus de 27 nouveaux magasins chaque jour au cours des 12 derniers mois.

De plus, avec l’ouverture de ce Mi Store 10 000 en Chine, la société parle d’une nouvelle politique commerciale qui permettra le retour inconditionnel des produits jusqu’à 7 jours après l’achat, les remplacements jusqu’à 15 jours pour les défauts de fabrication, la maintenance gratuite pendant la garantie période et d’autres services qui promettent une expérience de magasinage inégalée.

L’idée de Xiaomi, selon Lu Weibing, est que nous puissions tous accéder à la technologie la plus innovante sans barrières physiques, en rendant tous les produits de l’entreprise disponibles dans des magasins accessibles proches de ses utilisateurs. El ritmo de aperturas es infernal, de hecho, con más de 27 nuevas tiendas cada día en China y un total de 8.000 aproximadamente en el último año, así que habrá que pensar en que sí, en que efectivamente habrá una tienda cerca de cualquier fanático de l’entreprise.

