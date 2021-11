Ce sont les mobiles les plus puissants d’octobre selon AnTuTu

Le top mensuel AnTuTu ne montre pas les appareils les plus puissants actuellement disponibles sur le marché.

Comme chaque début de mois, les habitants d’AnTuTu ont partagé leur Haut des smartphones les plus puissants du marché qui peuvent être achetés aujourd’hui. A cette occasion, la liste nous montre les appareils vendus en octobre 2021 qui ont obtenu les scores les plus élevés à leur test de performance.

Les Haut Il montre les appareils vendus en Chine, il n’est donc pas surprenant que nous manquions certains modèles disponibles dans le monde, ou que des terminaux vendus uniquement sur le marché chinois apparaissent. En tout cas, il est intéressant de savoir quels modèles ont été capables de s’emparer de la couronne.

Le « jeu » mobile conquiert le top mensuel d’AnTuTu

Un modèle Xiaomi a réussi à prendre la première position du classement en octobre dernier. Il s’agit du Black Shark 4S Pro, équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 888+ associé à 16 Go de RAM et à un stockage interne de 512 Go. Une sacrée bête capable d’obtenir un score moyen de 875 902 points.

Il est suivi de près par un modèle que nous avons testé, le RedMagic 6S Pro de Nubia, également équipé du Snapdragon 888+, mais avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Dans ce cas, le score moyen obtenu était de 856 179 points.

Clôturant le podium, l’iQOO 8 Pro de Vivo, avec le même processeur que les deux modèles précédents, et un score moyen de 844 078 points.

En quatrième, cinquième et sixième positions se trouvent les BlackShark 4 Pro, Vivo X70 Pro + et ASUS ROG Phone 5S, tous avec environ 830 000 points en moyenne.

Enfin, la liste est fermée par les iQOO 8, Meizu 18 Pro, OnePlus 9 Pro et OPPO Find X3 Pro.

Et qu’en est-il du milieu de gamme ? Si la plate-forme Snapdragon 888/888+ a éclipsé le haut du haut de gamme, dans le segment intermédiaire on retrouve plus de variété de puces.

En ce sens, le Snapdragon 778G 5G qui donne vie à des modèles comme l’iQOO Z5 – le premier des Haut, Xiaomi CIVI ou Honor 50 – respectivement troisième et quatrième – est le processeur qui occupe le plus de positions. Néanmoins, le Snapdragon 780G propulse le Xiaomi 11 Lite 5G en deuxième position.

Il existe également des modèles avec le Dimensity 900 ou le Dimensity 820, comme le OPPO Reno6 5G et le Redmi 10X 5G, en sixième et neuvième position ; Et il y a même de la place pour un modèle Kirin, le Kirin 985 qui donne vie au Huawei Nova 8.

