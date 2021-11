Le POCO M4 Pro est filtré en images et sera un clone de cet autre mobile Xiaomi

Le « nouveau » POCO M3 Pro 5G sera un modèle Redmi déjà connu avec un autre nom et un design légèrement modifié.

Comme nous l’avions prévu il y a quelques jours, Xiaomi a déjà le nouveau mobile bon marché avec 5G de la marque POCO prêt. Le nouveau POCO M4 Pro sera présenté le 9 novembre, lors d’un événement que la société organisera pour annoncer sa nouvelle création au monde.

Mais, bien que son arrivée soit proche, les fuites ne donneront pas de trêve à Xiaomi. A cette occasion, un portail d’information vietnamien a partagé ce qui seraient les premières images officielles du POCO M4 Pro 5G, confirmant son design, et sa grande ressemblance avec le nouveau Redmi Note 11.

Le POCO M4 Pro 5G, un Redmi Note 11 déguisé

Une partie des caractéristiques du nouveau POCO M4 Pro 5G avait déjà été confirmée par Xiaomi, comme l’écran 90 hertz, la charge rapide 33W ou la batterie d’une capacité de 5 000 mAh.

Beaucoup de ses détails confirmés laissaient déjà penser que le POCO M4 Pro aurait une certaine ressemblance avec le nouveau Redmi Note 11, répétant la même histoire vécue tout au long de l’année 2020. Et enfin, ça l’a été.

Sur les images, vous pouvez voir comment l’arrière de l’appareil possède le même système de double caméra arrière que le Redmi Note 11, avec un capteur principal de 50 mégapixels sur le dessus, et un autre capteur avec un objectif ultra grand angle sur le côté inférieur. . Le reste des « trous » est destiné au flash, au capteur d’éclairage 360 ​​et à la sérigraphie « AI ».

Cependant, POCO a décidé d’ajouter ses propres coups de pinceau au design à travers une « fenêtre » noire avec la sérigraphie de POCO qui recouvre la partie supérieure de l’arrière de l’appareil. Cette caractéristique nous rappelle le design du POCO M3, l’un des modèles les plus vendus de la marque ces dernières années.

Étant un clone du Redmi Note 11, il s’ensuit que sa section technique sera identique. On peut donc s’attendre à un processeur MediaTek Dimensity 810 avec 4, 6 ou 8 Go de RAM, 128 Go de stockage interne et une caméra frontale de 16 mégapixels, intégrée dans un trou de la dalle IPS Full HD+ de 6,6 pouces de diagonale. .

La présentation du téléphone aura lieu le 9 novembre à 13h00 heure espagnole à travers le réseaux d’entreprise.

