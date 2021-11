Le télégramme est mis à jour avec "hyper vitesse", rejoindre des demandes de groupes et plus d’actualités

Telegram a de nouveau été mis à jour, cette fois avec de nouvelles fonctions visant à faciliter la recherche de fichiers partagés.

Une nouvelle mise à jour est en route pour les utilisateurs de Telegram. L’application de messagerie instantanée a été mise à jour pour introduire une bonne poignée de nouvelles intéressantes pour iOS et Android, qui, à ce jour, sont déjà disponibles dans la dernière version de l’application.

Parmi les changements, se démarquent l’arrivée d’un nouveau mode « hyper vitesse » lors du déplacement dans la galerie de documents partagés dans les chats, ou encore une « vue calendrier », qui permet de voir les documents partagés un jour précis. De plus, il y a d’autres nouvelles qui promettent de continuer à améliorer l’expérience avec l’application.

Toutes les nouvelles à venir sur Telegram aujourd’hui

La première des nouvelles annoncées par Telegram aujourd’hui est le soi-disant « mode hyper vitesse » dans le défilement. Cette fonction vous permet de vous déplacer beaucoup plus rapidement dans la galerie multimédia de chaque chat, grâce à une barre de date sur le côté droit de l’écran. De plus, il sera possible de zoomer ou dézoomer grâce à un geste de « pincement » sur l’écran.

Telegram introduit également une nouvelle vue du calendrier dans les chats, où vous pouvez voir les fichiers envoyés ou reçus en fonction de leur date.

D’autre part, de nouvelles options ont également été ajoutées pour filtrer les fichiers multimédias partagés afin d’afficher uniquement les photos, uniquement les vidéos ou les deux. Pour ce faire, il vous suffit de toucher l’en-tête du chat et de glisser vers le bas. À partir de là, vous devrez toucher l’icône du menu.

Les canaux et les chats subissent également des changements avec l’arrivée de cette nouvelle mise à jour, notamment la possibilité de créer des invitations qui nécessiteront l’approbation d’un administrateur.

De plus, pour donner aux administrateurs un plus grand contrôle, la possibilité d’établir des noms uniques pour chaque lien d’invitation sera offerte, afin qu’ils soient plus faciles à étiqueter et à organiser.

En plus de l’inclusion désormais classique de nouveaux emojis interactifs, cette version de Telegram introduit également des changements spécifiques pour la version iOS, y compris de nouveaux chats mondiaux -qui seront bientôt sur Android-, la possibilité de voir l’heure d’arrivée estimée pour les emplacements partagés , la possibilité d’ajouter rapidement des commentaires aux photos envoyées ou un menu de paramètres remanié.

La nouvelle annoncée est disponible dans la dernière version de Telegram, qui peut désormais être téléchargée sur iOS et Android via l’App Store et Google Play.

Sujets connexes : Applications, Applications gratuites, Télégramme

Abonnez-vous à HBO Max avec une remise de 50 % à vie