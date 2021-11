Pikmin Bloom débarque sur Android comme la meilleure alternative possible à Pokémon GO

Pikmin Bloom est un jeu gratuit avec achats intégrés, il pèse 124 Mo et nécessite Android 6.0 ou version ultérieure.

L’un des jeux les plus populaires et les plus réussis sur iOS et Android est Pokémon GO, un jeu de réalité augmentée qui nous encourage à attraper des Pokémon où que nous allions.

Désormais, les responsables de ce jeu, Niantic et Nintendo, ont répété cette formule avec leur nouveau jeu pour plateformes mobiles, Pikmin Bloom, un titre qui vient de débarquer sur Android et qui est sans aucun doute la meilleure alternative à Pokémon GO.

Pikmin Bloom : c’est le nouveau jeu des créateurs de Pokémon GO

Le compte officiel du nouveau jeu Nintendo a publié un tweet, que nous laissons sous ces lignes, dans lequel il annonce que Pikmin Bloom peut désormais être téléchargé en Europe sur iOS et Android.

Allons nous promener! 🌼 Nous sommes heureux de vous annoncer que Pikmin Bloom est désormais disponible en téléchargement en Europe !! iOS ⇒https : //t.co/R3D7Dck0Qi

Android ⇒https : //t.co/NhIBbaqiNN #PikminBloom #Pikmin pic.twitter.com/m6n26s7GAv -Pikmin Bloom (@PikminBloom) 2 novembre 2021

A l’instar de Pokémon GO, Pikmin Bloom est un jeu basé sur l’utilisation de la réalité augmentée et de la géolocalisation, dont l’objectif est pour nous de nous promener, puisque le mouvement est l’une des clés du gameplay de ce titre.

Les protagonistes de ce jeu sont les Pimkin, des personnages dont le nombre augmente au fur et à mesure que nous marchons, donc plus nous marchons, plus nous aurons de Pikmin à nos côtés. Dans ce jeu, nous pouvons obtenir jusqu’à 7 types différents de Pikmin, chacun ayant ses propres caractéristiques, car certains peuvent voler et d’autres ont une plus grande résistance.

De plus, les « semis » qui naissent de chaque Pikmin évoluent proportionnellement au nombre de pas que nous faisons et, au fur et à mesure que nous marchons, nous pouvons récolter des pétales sur les têtes de nos Pikmin pour les planter et laisser des traînées de fleurs.

Pikmin Bloom dispose, comme Pokémon GO, de la fonction Adventure Sync, qui se charge de compter nos pas, même si nous n’avons pas l’application ouverte.

Comment choisir les évolutions d’Évoli dans Pokémon GO

Pikmin Bloom est un jeu totalement gratuit, que vous pouvez télécharger à partir du lien direct vers le Google Play Store que nous laissons en dessous de ces lignes, avec des achats intégrés allant de 0,99 euros à 109,99 euros, il ne pèse donc que 124 Mo et si nous voulez l’exécuter sur notre terminal, nous devrons avoir au moins 2 Go de RAM et avoir Android 6.0 ou une version ultérieure.

