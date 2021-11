Les 8 meilleurs simulateurs d’hypothèques sur Internet

Ce sont les simulateurs de crédit immobilier pour calculer votre versement : calculateur de crédit immobilier en Espagne

Lorsqu’on fait un investissement aussi important que l’achat d’une maison ou d’un appartement, de nombreux facteurs doivent être pris en considération. Sans aucun doute, l’un d’eux est l’hypothèque.

Connaître plus clairement le montant, le temps et le montant des versements à payer pour la maison de vos rêves, vous permet d’avoir une vision plus honnête de la possibilité ou non de faire cet investissement.

C’est là qu’interviennent les simulateurs hypothécaires. Des outils numériques qui vous permettent de connaître tous ces détails de manière simple et rapide avant de vous lancer dans la négociation.

Ensuite, nous vous laissons une compilation des 8 meilleurs simulateurs hypothécaires sur Internet auxquels vous pouvez faire confiance lors de ce type de calculs, et qui vous aideront à réaliser le meilleur investissement pour vous.

Les meilleurs simulateurs hypothécaires en Espagne

BBVA

ing

Banque d’Espagne : Calculatrice

Santander

Banque La Caixa

Association espagnole d’hypothèques

Habitaclia.com

Simulateur idéaliste

Pour choisir le meilleur simulateur hypothécaire en Espagne, nous nous sommes chargés de sélectionner différentes options, en tenant compte des alternatives proposées par les entités financières ou bancaires, ainsi que les plus reconnues du secteur.

De manière générale, tous ces simulateurs ou calculatrices hypothécaires remplissent la même fonction, sans compter que les données qu’ils demandent sont généralement les mêmes dans tous les cas.

Pour que vous compreniez vraiment la raison de la sélection de chacun d’eux, nous avons voulu mettre en évidence les points les plus différentiels parmi tous, afin que vous puissiez choisir celui qui correspond le mieux à vos besoins ou considérer que c’est celui qui vous convient le mieux. .

BBVA

Le simulateur BBVA est l’un des meilleurs et des plus complets de la liste. Vous devez saisir différentes informations telles que si le type de logement est habituel, neuf ou d’occasion, l’emplacement, le prix, le montant d’argent dont vous avez besoin, les années pour payer l’hypothèque et les revenus des propriétaires.

Malgré la demande de plusieurs champs, il possède une interface très conviviale et simple qui est très intuitive pour les utilisateurs lors de l’exécution de l’ensemble du processus. Bien sûr, en ayant des informations plus détaillées, les résultats peuvent être encore plus précis.

ING

La deuxième option de cette liste appartient à ING, l’un des simulateurs les plus complets qui rivalise facilement avec ceux de BBVA. Il vous permet de choisir le type de crédit immobilier (variable, fixe ou mixte) et en fonction de celui-ci, de calculer la mensualité à payer.

De cette façon, vous aurez la possibilité de comparer les différentes options et de choisir celle qui vous convient le mieux et vos possibilités, en pouvant toujours choisir le nombre d’années et d’autres aspects connexes.

Banque d’Espagne : Calculatrice

Le simulateur hypothécaire de la Banque d’Espagne se concentre sur le calcul des prêts amortis selon le système « français », c’est-à-dire où toutes les échéances à payer sont les mêmes sur toute la période tant que le taux d’intérêt est maintenu.

En ce sens, cette calculatrice considère que tous les paiements sont mensuels, que tous les mois ont le même nombre de jours et d’autres aspects. Par conséquent, il est possible qu’il existe quelques variations, bien que très faibles, par rapport à celles offertes par le prêteur.

Santander

Le simulateur Santander est un peu plus complet que les autres options de cette liste. Dans ce cas, il vous permet de connaître votre versement hypothécaire, qu’il soit fixe ou variable pour l’achat de votre appartement ou maison.

De cette façon, vous aurez connaissance du montant mensuel à payer et de toutes les dépenses associées, achetez et choisissez le type de prêt hypothécaire qui convient le mieux à vos possibilités.

Banque La Caixa

Dans le cas de Caixa Bank, nous avons trouvé un simulateur minimaliste qui vous aidera à connaître la mensualité de votre hypothèque fixe. Pour cela, il est nécessaire de compléter les données qu’ils demandent et qu’ils partagent avec d’autres calculateurs similaires.

Dans ce cas, le simulateur vous demandera d’indiquer des valeurs telles que la province où se situe la maison, le type de bien (neuf ou usagé), le prix, la durée d’amortissement, l’âge du propriétaire et les économies (jusqu’à un maximum de 80%) a contribué .

Banque ouverte

Concernant le simulateur de crédit immobilier proposé par l’Open Bank, nous trouvons un calculateur qui vous aide à mieux comprendre le montant que vous devrez payer mensuellement avec des taux maximum et minimum.

Pour ce faire, il se base sur des données telles que le montant à financer, la durée de remboursement, le taux d’intérêt (variable ou fixe), le pourcentage d’intérêt, la durée (années ou mois) et la mensualité à payer.

Habitaclia

Le simulateur Habitaclia est peut-être le plus basique de tous ceux de la liste, mais pas le pire pour cela. Dans cette option, vous pouvez calculer le montant de votre versement hypothécaire mensuel.

Il vous demande simplement de compléter les informations relatives au montant d’argent que vous demandez, au taux d’intérêt (%) et à la durée de l’hypothèque à payer avec un minimum de 5 ans et un maximum de 50 ans.

Idéaliste

Idealista est un portail web spécialisé sur le marché immobilier et propose un calculateur de prêt immobilier qui vous permet de connaître en détail la mensualité que vous devrez payer et le montant du prêt pour votre logement.

Entrez simplement l’emplacement et le type de maison, le prix, l’argent que vous contribuerez et le délai de paiement. Si nous devons souligner quelque chose à propos du simulateur Idealista, c’est que sa conception est assez intuitive et d’une certaine manière, plus simple que les autres sur cette liste.

Avec toutes ces options, vous pouvez faire le calcul approximatif de votre hypothèque et ainsi vous aventurer dans l’investissement de la maison de vos rêves de manière plus sûre et plus fiable.

