Apple va copier l’une des meilleures fonctions du Google Pixel

La détection d’accident de voiture Google Pixel est l’une des fonctionnalités de sécurité les plus utiles sur les téléphones Google, et elle pourrait bientôt arriver sur l’iPhone.

Google a introduit dans les mobiles Pixel la possibilité de détecter automatiquement les accidents de la circulation et d’avertir les services d’urgence il y a quelques années, avec Google Pixel 4. Depuis lors, cette fonction est devenue l’une des mesures de sécurité les plus utiles incluses dans les terminaux de Google, et il n’est pas surprenant que d’autres entreprises entendent s’en inspirer.

En fait, les derniers indices suggèrent qu’Apple serait l’une des prochaines entreprises à copier cette fonctionnalité, dans le but d’intégrer un système de détection d’accidents de la route de type Pixel dans l’iPhone.

La détection de crash pourrait atteindre l’iPhone

Dans Google Pixels, cette fonction est capable de déterminer s’il y a eu un accident de la circulation grâce à des facteurs tels que la localisation, les données collectées par les capteurs ou les sons captés par le microphone. De cette façon, les téléphones peuvent afficher un avertissement et passer un appel d’urgence si nécessaire.

Apple, de son côté, expérimentait depuis un certain temps une fonction similaire, qui selon Le journal de Wall Street il aurait permis de détecter environ 10 millions d’accidents présumés, et plus de 50 000 d’entre eux auraient nécessité un appel aux secours.

En utilisant les données collectées, Apple serait prêt à introduire un système de détection des accidents de la circulation dans les prochains iPhone et Apple Watch. De la même manière que dans les Pixels, la fonction utiliserait des capteurs comme l’accéléromètre pour détecter les collisions, à la manière du système de détection de chute présent dans l’Apple Watch.

Pour l’instant, on ne sait pas quels modèles d’iPhone ou d’Apple Watch incluraient cette fonctionnalité à l’avenir, mais des rumeurs suggèrent que la société envisage d’annoncer son arrivée en 2022. Si c’est le cas, ce serait sans aucun doute une avancée en termes de sécurité personnelle. , qui pourrait sauver plus d’une vie.

