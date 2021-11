Ce nouveau mobile Xiaomi a été vendu un demi-million de fois en seulement une heure

La série Redmi Note continue d’être un succès : le Xiaomi Redmi Note 11 s’est vendu à plus de 500 000 unités au cours de sa première heure de vente en Chine.

Xiaomi l’a encore fait : les modèles de la nouvelle série Redmi Note 11 ont été un succès, au point d’avoir vendu plus d’un demi-million d’unités en l’espace d’une heure. Et cela, uniquement en Chine.

La société elle-même a annoncé cette étape via son profil Weibo, où elle assure que le Redmi Note 11 a triomphé lors de ses premières minutes de vente. Ils assurent qu’en seulement une heure, le nombre d’unités vendues a dépassé les 500 000, en ajoutant les trois modèles qui composent cette série.

Les Redmi Note 11 sont un succès

Pour l’instant, les Xiaomi Redmi Note 11 ne sont disponibles qu’en Chine, mais les terminaux devraient atteindre le reste des régions du monde au fil des semaines.

La famille se compose de trois modèles : le Redmi Note 11, le Redmi Note 11 Pro et le Redmi Note 11 Pro +, avec des prix à partir de 162, 240 et 270 euros au taux de change respectivement.

Malgré leur prix réduit, les terminaux intègrent des nouveautés comme des écrans avec des taux de rafraîchissement élevés ou des systèmes de charge ultra-rapide, jusqu’à 120 W dans le cas du Redmi Note 11 Pro+.

Actuellement, les Redmi Note 11 ne sont plus disponibles à l’achat en Chine, en raison de la forte demande. La société a assuré qu’elle effectuerait une autre période de le flash s’éteint à venir, coïncidant probablement avec la fête des célibataires en Chine, célébrée le 11 novembre.

Pendant ce temps, dans le reste du monde, il est possible d’obtenir une unité des nouveaux modèles via les principaux magasins d’importation, bien sûr, à des prix supérieurs à ceux qu’ils auront probablement lorsqu’ils débarqueront officiellement sur le reste des marchés.

