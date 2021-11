Le Pixel 3 à court de mises à jour : Google laisse ses téléphones 2018 sans support

Le Google Pixel 3 ne recevra plus le correctif de sécurité de novembre.

Après avoir lancé sa nouvelle gamme de flagships, les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro et la version stable d’Android 12, le géant américain a commencé à cesser de supporter ses terminaux les plus anciens, qui sont ceux qui ont plus de deux ans de vie.

Ainsi, le premier Google Pixel qui reste sans mise à jour est le Google Pixel 3, puisque la société américaine vient d’annoncer qu’elle laisse ses téléphones 2018 sans support.

Google arrête de mettre à jour le Pixel 3

Comme on peut le lire dans XDA-Developers, la série Google Pixel 3 ne recevra plus de mises à jour du système d’exploitation ni de correctifs de sécurité, après avoir récemment mis à jour vers Android 12 et reçu le correctif de sécurité d’octobre, qui sera le dernier. arrivée.

Est-il judicieux d’acheter le Google Pixel 3 au milieu de 2021 ?

Cela signifie que le Google Pixel 3 ne recevra plus la mise à jour Android de novembre 2021, qui est désormais disponible et inclut le correctif de sécurité de novembre.

Nous devons nous rappeler que lorsque Google a lancé la série Pixel 3 en octobre 2018, ils avaient déjà promis que ces appareils auraient 3 ans de mises à jour logicielles.

Malgré cela, certains utilisateurs avaient encore peu d’espoir que le géant américain prolonge le support de ces terminaux d’au moins un an de plus, mais au final cela n’a pas été le cas.

Il faut garder à l’esprit que, au sein de l’écosystème Android, le Google Pixel est l’un des terminaux qui ont le support le plus long, avec les smartphones Samsung.

Vidéo : Accrochez votre Pixel 6 Pro à un drone et le résultat est évidemment spectaculaire

Désormais, si vous possédez un Google Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a ou Pixel 3a XL et que vous souhaitez le mettre à jour avec les nouveaux correctifs de sécurité ou même avec les nouvelles versions d’Android, comme Android 12L, vous aurez pas d’autre choix que de se tourner vers des ROM personnalisées basées sur Android Stock comme Lineage OS ou Pixel Experience.

