Bluetti POWEROAK AC200P : une station de charge puissante avec une capacité de batterie énorme

Lorsque nous parlons de technologie, l’une des plus grandes avancées qui ont rendu la vie plus facile fait référence au terme ordinateur portable, c’est-à-dire depuis des décennies, lorsque les téléphones portables et les ordinateurs portables ont commencé, jusqu’à ces dernières années où chaque produit technologique obtient un grand avantage concurrentiel. en étant portable. Cependant, un élément essentiel pour les amoureux de la nature et de l’aventure sont les bornes de recharge.

C’est quelque chose que Bluetti, la marque américaine créée en 2019, a très clairement. Cette marque s’est consacrée à la création de bornes de recharge minimalistes capables de répondre aux différents besoins de chaque utilisateur. L’équipe à l’origine de la marque Bluetti s’est attachée à développer des produits hautement fonctionnels et performants, tel est le cas de son puissant Bluetti POWEROAK AC200P, qui offre d’innombrables avantages par rapport aux bornes de recharge classiques et bénéficie également d’une remise spéciale pour Halloween.

Avec Bluetti POWEROAK AC200P, vous pouvez charger tout ce que vous imaginez, il est idéal pour les aventures en plein air et les week-ends de camping. connecter 2 appareils en même temps. Cette borne de recharge peut également vous aider à recharger votre véhicule électrique et lorsque la batterie est déchargée, vous pouvez recharger votre borne de 5 manières différentes : à la maison avec l’adaptateur secteur, en conduisant avec l’adaptateur voiture, en utilisant des panneaux solaires ou avec le options d’un groupe électrogène essence ou diesel, ou enfin avec des batteries au plomb, toutes ces options pour que vous ne soyez jamais en panne d’électricité.

En quoi la puissante station de charge Bluetti POWEROAK AC200P est-elle différente ?

Comme nous l’avons mentionné au début, Bluetti POWEROAK AC200P est un monstre électrique puissant et c’est que que ce soit en camping, en voyage ou simplement pour une urgence à la maison, vous aurez assez d’électricité pendant des jours pour tout ce dont vous avez besoin. Pour être plus précis, le Bluetti POWEROAK AC200P a une capacité de 2000Wh et 2 onduleurs CA intégrés de 2000W, ce qui lui permet de supporter jusqu’à 4800W de surtension.

Ce qui distingue le Bluetti POWEROAK AC200P des autres, c’est sa polyvalence de charge, car il dispose de 5 modes différents pour le besoin de recharger :

Adaptateur secteur traditionnel 400 W

Chargeur de voiture 12V / 24V

Connexion panneau solaire

Utilisation d’un générateur à essence ou diesel

Avec batterie au plomb externe

Une autre caractéristique et l’une des principales que nous devons souligner dans cette excellente station de charge est la large gamme de prises pour alimenter vos appareils. Bluetti POWEROAK AC200P dispose de 13 ports de sortie pour plusieurs appareils, vous pouvez donc charger tout ce dont vous avez besoin, n’importe où :

4 ports d’alimentation USB-A et USB-C / Double recharge sans fil 5V / 3A (pour la recharge haut débit de smartphones ou tablettes par exemple).

2 ports d’alimentation 12V / 3A DC (idéal pour charger un ordinateur portable).

1 port de voiture d’alimentation CC 12V / 10A (avec ce port, vous pouvez charger tout ce que vous avez utilisé pour charger dans la voiture).

1 port d’alimentation CC 12V / 25A (avec une tonne de puissance, ce port peut charger les véhicules de camping-car sans aucun problème).

2 prises secteur avec une puissance de sortie partagée de 2000W (idéal pour charger et connecter des appareils).

2 chargeurs sans fil à 15W (adaptés à tout appareil intelligent).

1 charge rapide USB-C PD60W (parfait pour charger des appareils en beaucoup moins de temps).

Enfin, une autre récompense que Bluetti POWEROAK AC200P remporte, est due à son écran tactile intuitif et moderne qui nous permet de tout visualiser et tout contrôler. Son écran tactile LED nous permet de surveiller en temps réel toutes les fonctions et processus de la station de charge.

Sur cet écran tactile, vous pouvez choisir le mode d’économie d’énergie, dans lequel l’AC200P s’éteint automatiquement s’il tombe en dessous d’une certaine puissance de sortie. Cela vous aidera à éviter de gaspiller de l’énergie ou même à votre centrale électrique de ne pas s’épuiser.

Si vous pensez encore, si c’est une bonne idée d’acheter le Bluetti POWEROAK AC200P, nous avons des nouvelles pour vous aider à décider. Grâce à l’offre spéciale Halloween, valable du 28 octobre au 4 novembre, vous pouvez obtenir ce monstre électrique à un prix imbattable et avec une remise de 300 euros, donc pour moins vous pouvez obtenir plus et être sûr que vous n’aurez jamais d’énergie manquant.

