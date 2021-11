Le Samsung Galaxy S21 FE sera lancé au CES 2022 : ce sera sa date de présentation

Le Samsung Galaxy S21 FE sera dévoilé lors du CES 2022, qui se déroulera du 5 au 8 janvier 2022.

Une fois qu’il a déjà présenté la troisième génération de ses smartphones pliables, le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3, les tâches en attente de Samsung pour cette année incluent la sortie du dernier membre de la série Galaxy S21, le Samsung Galaxy S21 FE.

Comme nous vous l’annoncions récemment, le constructeur coréen envisageait de retarder le lancement de son nouveau flagship, le Samsung Galaxy S22, au profit du Galaxy S21 FE et les dernières informations que nous avons reçues le confirment, puisque le Samsung Galaxy S21 FE Ce sera lancé au CES 2022 et ce sera la date de sa présentation officielle.

La présentation du Samsung Galaxy S21 FE se rapproche de plus en plus

Comme nous le disent les gars du média spécialisé SamMobile, des sources proches de la société coréenne ont confirmé que le Samsung Galaxy S21 FE sera présenté lors du CES 2022, un événement qui se déroulera dans la ville américaine de Las Vegas entre le 5 et le 8 janvier. 2022.

Il ne semble pas exagéré de penser que Samsung lancera le Galaxy S21 FE au CES 2022, surtout si l’on prend en compte qu’au CES 2020, qui était la dernière édition de cet événement depuis 2021 n’a pu se tenir en raison de la pandémie. . , la marque coréenne a présenté deux nouveaux terminaux, le Samsung Galaxy S10 Lite et le Galaxy Note 10 Lite.

En plus de connaître la date de présentation du Samsung Galaxy S21 FE, le célèbre leaker Roland Quandt vient de partager dans un tweet, que nous vous laissons sous ces lignes, une série d’images réelles qui confirment à la fois le design de son dos et certaines de vos couleurs disponibles.

Couvercle arrière S21 FE avec beaucoup moins de filigrane. pic.twitter.com/vj2xv66Hwe -Roland Quandt (@rquandt) 1er novembre 2021

Sur ces images, nous pouvons voir que le dos du Galaxy S1 FE sera très similaire à celui du Galaxy S21 et du Galaxy S21 +, avec un triple module de caméra vertical accompagné d’un flash led dans la partie supérieure gauche du terminal et le logo du fabricant en bas. Cependant, le module de caméra du Galaxy S21 FE ne sera pas protégé par une feuille métallique, ce que possèdent ses deux frères aînés.

Ces images confirment également que le Samsung Galaxy S21 FE arrivera dans différentes couleurs, et deux des plus originaux seront le violet et le vert olive.

Quant aux spécifications du Galaxy S21 FE, d’après ce que nous savons jusqu’à présent, ce terminal disposera d’un écran AMOLED de 6,4 pouces avec une résolution FullHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un processeur Qualcomm Snapdragon 888 ou Exynos 2100. le marché qui sera accompagné de plusieurs versions de mémoire RAM LPDDR5 jusqu’à 12 Go et de plusieurs options de stockage interne de type UFS 3.1 jusqu’à 256 Go et d’une batterie de 4 500 mAh avec une charge rapide de 25 W, une charge et une charge sans fil de 15 W. 7.5 W inverse sans fil.

Dans la section photographique, le Samsung Galaxy S21 FE disposera d’une triple caméra arrière composée d’un capteur principal de 12 mégapixels, d’un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels et d’un capteur téléobjectif de 8 mégapixels et d’une caméra frontale de 32 mégapixels.

Au niveau logiciel, ce nouveau smartphone Samsung aura Android 11 sous sa couche de personnalisation, One UI 4.0.

Le jour exact où le nouveau terminal haut de gamme abordable de Samsung verra enfin le jour n’a pas encore été révélé, mais à l’approche de la date de cet événement, nous en saurons plus de détails.

